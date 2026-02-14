影／嚇壞路人！醉男持菜刀街上閒晃 警到場壓制送醫

新北市粘姓男子今天下午酒醉後涉持菜刀在板橋區街頭閒晃，嚇壞路過民眾並報案，海山警方迅速趕抵當場壓制並由救護車送醫，警方並依違反社會秩序維護法移送新北地院簡易法庭依法裁處。

新北市海山警分局今日下午4時26分接獲民眾報案，指稱在板橋區永豐街上有1名酒醉男子涉嫌持刀在路上閒晃，嚇壞不少路過民眾，希望警方到場協助處理。

轄區埔墘派出所立即調派線上巡邏員警到場，酒醉男子一見員警現身欲逃離現場，警方仍迅速將其攔下當場壓制。據了解，粘姓男子（53歲）因喝酒後泥醉，意識恍惚持菜刀於路上閒晃，但過程中未有攻擊行為。

員警於附近查扣粘男丟棄的菜刀1把，並通報新北市衛生單位評估後，協助將粘男送往衛生福利部台北醫院救治，後續警詢後將依違反社會秩序維護法移送新北地院簡易法庭裁處。

