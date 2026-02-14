神岡泰籍男騎微電車自撞電線桿 傷重送醫抽血驗酒精
台中市神岡區今日下午發生一起離奇車禍。一名40歲泰國籍移工騎乘微型電動二輪車時，在沒有與任何車輛發生碰撞的情況下，不明原因突失控衝撞路旁電線桿。救護人員獲報趕抵時，男子已倒地不起，目前已緊急送醫救治，警方正報請檢察官針對其是否有酒駕行為，進行抽血檢驗。
豐原分局表示，這起離奇自撞發生於今下午15時38分接獲民眾報案，指稱神岡區昌平路五段發生交通事故。員警抵達現場發現，40 歲的泰國籍倫姓男子騎乘微型電動二輪車（電動自行車）沿昌平路五段行駛，卻在行駛途中因不明原因偏移航道，猛烈撞擊路旁電線桿。
警方指出，交警到場後發現路面留下刮痕，倫男騎乘微型電動二輪車構造較輕便，但已倒臥路旁表情痛苦，救護人員隨即將其送往醫院搶救。據初步調查，該路段當時車流穩定，倫男在事發前並未與其他車輛發生接觸，屬於自撞行為，但詳細車禍事故原因仍有待釐清。
豐原交通分隊長林文斌指出，針對事故細節展開調查，針對倫男是否有酒後駕車行為，警方已依法報請檢察官核准抽血檢驗，以釐清酒測值數字，目前相關肇事原因及現場跡證，將交由交通警察大隊進一步分析研判，呼籲民眾行車時應隨時注意車前狀況與周遭路況，並保持安全車速。
