快訊

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

聽新聞
0:00 / 0:00

王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南第10選區市議員參選人卓佩于下午在<a href='/search/tagging/2/王定宇' rel='王定宇' data-rel='/2/103321' class='tag'><strong>王定宇</strong></a>授權下前往台南市警一分局報案。圖／卓佩于提供
台南第10選區市議員參選人卓佩于下午在王定宇授權下前往台南市警一分局報案。圖／卓佩于提供
民進黨立委王定宇今中午11時在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言燒死王定宇兒子及總統賴清德，卓佩于下午在王定宇授權下前往台南市警一分局報案。警方表示，已積極偵辦中。

卓佩于表示，她已在下午4時30分完成報案程序。警方目前朝恐嚇罪方向進行偵查，但因其中涉及總統安危，是否觸碰到國安議題，王定宇會另行與律師研究。

她強調，警方目前已對署名「王XX」的臉書進行調查，相信在警方的科學辦案下，「王XX」會在短時間內被追查到案。

她說，賀歲或拜票，都是民主國家的常態，但卻招來側目甚或進行恫嚇，中共在台協力者的囂張行徑，讓市民朋友同感憤怒。

民進黨立委王定宇今中午在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言燒死王定宇兒子及總統賴清德。圖／卓佩于提供
民進黨立委王定宇今中午在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言燒死王定宇兒子及總統賴清德。圖／卓佩于提供

王定宇 拜票 賴清德 民進黨

延伸閱讀

砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵

王定宇：傅崐萁持續用農場文造謠擋軍購 只會更像共產黨在台組織

影／湧言會推3人拚南市議員初選 黃捷：民進黨需注入新血

影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

相關新聞

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

國家中山科學院在嘉義i029新建工程今天委託包商拆鷹架，工地位於水上鄉中庒營區對面，工人疑似未依照拆鷹架工法，施工過程整...

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近...

神岡泰籍男騎微電車自撞電線桿 傷重送醫抽血驗酒精

台中市神岡區今日下午發生一起離奇車禍。一名40歲泰國籍移工騎乘微型電動二輪車時，在沒有與任何車輛發生碰撞的情況下，不明原...

王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中

民進黨立委王定宇今中午11時在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言...

影／客人腰包忘在餐廳 老闆偷翻包「侵占6千元現金」全被監視器拍下

一群騎重機的年輕人，凌晨在新北市八里區某餐廳吃完消夜，將腰包遺忘在店門口，返家途中才想起，後來和警察一起回餐廳還是找不到...

江南案殺手到影視大亨 竹聯幫「鬼見愁」吳敦秘辛曝光

竹聯幫大老吳敦本月3日因病辭世，享壽77歲，2月15日在台北市懷愛館舉行告別式，結束傳奇一生，他生前最為人津津樂道的莫過於「江南案」，但外界鮮少知道，他起先並非江南案「指定殺手」，當時的他正準備與相戀4年的女友結婚，並找了蔣蔣介石養子蔣緯國當證婚人，沒想造化弄人，他捲入一起槍枝事件遠赴美國，沒想到反而成為槍殺劉宜良的槍手，「一清專案」被捕入獄後，情治單位還私下帶「伴手禮」探監，緩解他服刑期間的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。