王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中

台南第10選區市議員參選人卓佩于下午在王定宇授權下前往台南市警一分局報案。圖／卓佩于提供 民進黨立委王定宇今中午11時在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言燒死王定宇兒子及總統賴清德，卓佩于下午在王定宇授權下前往台南市警一分局報案。警方表示，已積極偵辦中。

卓佩于表示，她已在下午4時30分完成報案程序。警方目前朝恐嚇罪方向進行偵查，但因其中涉及總統安危，是否觸碰到國安議題，王定宇會另行與律師研究。

她強調，警方目前已對署名「王XX」的臉書進行調查，相信在警方的科學辦案下，「王XX」會在短時間內被追查到案。