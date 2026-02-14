聽新聞
王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中
民進黨立委王定宇今中午11時在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言燒死王定宇兒子及總統賴清德，卓佩于下午在王定宇授權下前往台南市警一分局報案。警方表示，已積極偵辦中。
卓佩于表示，她已在下午4時30分完成報案程序。警方目前朝恐嚇罪方向進行偵查，但因其中涉及總統安危，是否觸碰到國安議題，王定宇會另行與律師研究。
她強調，警方目前已對署名「王XX」的臉書進行調查，相信在警方的科學辦案下，「王XX」會在短時間內被追查到案。
她說，賀歲或拜票，都是民主國家的常態，但卻招來側目甚或進行恫嚇，中共在台協力者的囂張行徑，讓市民朋友同感憤怒。
