影／客人腰包忘在餐廳 老闆偷翻包「侵占6千元現金」全被監視器拍下

一群騎重機的年輕人，凌晨在新北市八里區某餐廳吃完消夜，將腰包遺忘在店門口，返家途中才想起，後來和警察一起回餐廳還是找不到，監視器卻拍到老闆在翻那個包包，事後老闆已到案並交還侵占的6千元現金，將被函送法辦。

26歲廖姓男子和朋友今天凌晨1時30分左右，到八里區龍米路一段某餐廳吃完消夜，在店門口拍照之後騎車離開，約2時快要到新店才想起剛剛把1個腰包放在店門口沙發上忘了帶走。

他們折返餐廳詢問女店員和老闆，都說沒看到腰包，於是前往附近的龍源派出所報案，員警陪同再度折返餐廳還是找不到，老闆甚至說店內監視器拍不到門口。事後警方調閱路口監視器，剛好可以拍到店門，竟發現餐廳的46歲李姓老闆在翻動包包內財物，將包裡6千元現金塞進自己口袋。

被害人又折返，在餐廳旁巷子裡找到被扔棄的拍立得相機，但是找不到腰包，警方則通知李姓老闆到案說明，他後來於下午1時30分前往派出所，自稱感到良心不安、交還侵占的6千元，供稱將腰包扔在巷內草叢裡。