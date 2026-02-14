快訊

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

被地方前輩強抱碰臀…北市美女里長遭性騷 警搜索嫌疑人移送北檢偵辦

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近鄰居說，前兩個月曾見過兩名非住戶，走到洪姓姊弟住家探頭探腦，還拉了門把，警方已成立專案小組，追查疑似爆裂物來源和引爆方式，並朝與人結怨或有糾紛遭報復的方向偵辦。

據了解，兩名分別是70歲及66歲的洪姓姊弟在黎明路一處社區大樓租屋，兩人前幾天看見門口有包裹，因今天比較有空，就由弟弟拿進屋內打開，卻發生爆炸情況。消防人員於中午11時18分獲報，趕到現場，將姊弟送往陽大附醫救治，姊姊臉部撕裂傷，弟弟頭、胸撕裂傷，胸部還有燒燙傷，兩人都沒有生命危險。

宜蘭警分局與縣警局刑警大隊立即成立專案小組，封鎖現場並由鑑識人員採證，聞到疑似製作炸藥原料的硝化甘油味道，並發現有遺留疑似引爆的電路板，不排除為爆裂物，正追查可疑包裹來源及引爆方式。

蘭縣警察局長陳金城也趕到現場關心，他說案發時，住所內有1對姊弟，初步調查是在拆一個包裹的物品，拆一拆就發生爆裂送往醫院沒生命危險，會等他們就醫到一段落會作訪查，了解包裹來源與當時發生狀況，現場已做封鎖採證，不排除是與人有恩怨或糾紛，後續會進一步調查。

附近鄰居表示，事發時聽到「碰」一聲巨響，接著就是玻璃碎裂的聲音。有鄰居表示，洪姓姊弟在此租屋超過3、4年，狀況都很正常。兩個月前好幾次看見有兩名陌生人，將車輛停在外面，走到洪家姊弟這戶探頭探腦，還拉了門把，好像在觀察現場，之後就離開。

宜蘭市黎明路一處社區大樓今天中午發生氣爆，警方成立專案小組，在現場聞到硝化甘油味道，也發現疑似引爆的電路板。圖／民眾提供
宜蘭市黎明路一處社區大樓今天中午發生氣爆，警方成立專案小組，在現場聞到硝化甘油味道，也發現疑似引爆的電路板。圖／民眾提供

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

