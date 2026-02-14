快訊

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國家中山科學院在嘉義i029新建工程今天委託包商拆鷹架，工地位於水上鄉中庒營區對面，工人疑似未依照拆鷹架工法，施工過程整面鷹架突然倒塌，有多名工人從高空跌落，劉姓男子等5人多處骨折受傷送醫，目前案件已通報職安中心，後續將由職安人員協助處理。

嘉義縣消防局表示，水上鄉中庄村附近發生工安事故，立即派遣人車前往，抵達發現為工地鷹架倒塌，造成5名工人受傷，造成4名工人骨折及1名工人腳踝疼痛，現場給予緊急處置後，由救護車送往嘉義基督教醫院、嘉義長庚醫院及聖馬爾定醫院，後續交由員方處理。

據了解，嘉義i029新建工程委由包商拆除鷹架，派出10名工人，拆除過程疑未按照拆鷹架程序，導致整面鷹架倒塌，5名工人摔落。此外，該工地還曾違反空氣汙染防制法，堆置物料未以防塵網完全覆蓋，車輛離開工地時未有效清洗車體及輪胎，造成路面色差，2024年遭裁罰2萬元。

議員詹琬蓁說，嘉義縣許多建設在進行中，工程進度絕不能凌駕人命安全。施工單位需要全面檢討作業流程與現場管理，確實落實標準工法；主管機關應徹查事故原因，若有違法絕不寬貸；所有工程同步盤點安全措施，杜絕憾事重演。

中科院嘉義i029工地今天鷹架倒塌，5名工人骨折輕重傷送醫。記者黃于凡／翻攝
