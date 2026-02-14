快訊

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

情人節最大驚喜！ 夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義船長幫友人接電 漁船電瓶突爆炸…全身嚴重燒燙傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨接獲友人求救，漁船沒電希望協助接電，柯姓船長駕駛漁船從布袋漁港出海，但在接電時，電瓶突然爆炸起火，整艘漁船陷入火海，柯姓船長當時站在電瓶旁直接被炸到，全身60%二度燒燙傷，送至嘉義長庚醫院急救，目前仍在搶救中。

據了解，柯姓船長清晨接到友人求救，漁船電瓶沒電，希望協助以漁船協助接電，不料電瓶突然爆炸，柯姓船長站在電瓶旁，當場被炸傷。布袋漁港安檢所海巡人員啟動應變機制，第一時間通報警消單位協處，持續灑水降溫，並以泡沫覆蓋船體，防止火勢擴大。

海巡署中部分署第四岸巡隊指出，為防範油污外洩造成二次災害，聯繫嘉義縣環保局到布袋漁港評估，在船舶周邊布設攔油索，並將船體拖離，避免復燃影響其他船舶安全。柯姓船長身上多處燒燙傷，約60%二度燒燙傷，送至嘉義長庚醫院急救，目前已轉至高雄長庚醫院。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，起火原因仍待單位調查釐清，籲請漁友加強船舶用電設備及油料管線日常檢查，提高防火意識及管理，共同維護港區公共安全，如於岸際或海上發現緊急或可疑情事，可立即撥打118海巡報案專線，海巡署將即時派員前往協處理。

嘉義縣布袋漁港今天清晨有漁船電瓶爆炸起火，安檢所人員及環保局架設攔油網避免汙染擴大。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣布袋漁港今天清晨有漁船電瓶爆炸起火，安檢所人員及環保局架設攔油網避免汙染擴大。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨協助為友人漁船接電，不料電瓶爆炸遭炸傷，全身60%二度燒燙傷送醫。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨協助為友人漁船接電，不料電瓶爆炸遭炸傷，全身60%二度燒燙傷送醫。圖／第四岸巡隊提供

海巡署 爆炸 長庚

延伸閱讀

影／行政院長卓榮泰視察海巡署北部機動隊 與同仁共進午餐

手機定位都沒動…嘉義男騎重機自撞摔車 女友急報案仍傷重不治

金價飆漲不手軟 嘉義東石港口宮擲筊送汽車、1兩金媽祖

影／整條街都聽到巨響！基隆民宅鐵窗噴飛 屋主50%燒燙傷送醫

相關新聞

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

宜蘭市黎明路41巷一處民宅，今天中午突然發生氣爆事故，屋內年約70歲的一對洪姓姊弟，打開不明包裹時突然炸裂，兩人臉部、身...

嘉義船長幫友人接電 漁船電瓶突爆炸…全身嚴重燒燙傷

嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨接獲友人求救，漁船沒電希望協助接電，柯姓船長駕駛漁船從布袋漁港出海，但在接電時，電瓶突然爆炸...

苗栗銅鑼氣爆！男切割甲苯空桶釀禍 大出血送醫、事故原因待查

苗栗縣銅鑼工業區一家工廠驚傳氣爆意外，廠內一名男性員工在切割甲苯空桶時發生氣爆，頭部出現撕裂傷且大量出血，傷者一度失去意...

影／紫南宮錢母有假貨！南投警破獲仿品集團 真偽比對一次看

南投竹山紫南宮錢母廣受歡迎，每年吸引數萬人排隊領取，今年馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，竟遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線...

連假首日台中逢甲商圈驚傳火警 換瓦斯不慎1人臉燒傷送醫

台中市逢甲商圈今中午驚傳火警，有攤商疑似更換瓦斯桶過程不慎，管線脫落引發火勢，現場濃煙、火勢不斷竄出，消防趕往現場撲滅，...

春節連假首日國道1號嘉縣路段轎車駕駛半昏迷擦撞護欄 警送醫救命

春節連假首日，國道1號、3號一早湧現返鄉車潮，就在車流最密集時段，國道1號北上嘉義縣大林路段上午上演驚險畫面，1輛轎車緩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。