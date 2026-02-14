聽新聞
嘉義船長幫友人接電 漁船電瓶突爆炸…全身嚴重燒燙傷
嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨接獲友人求救，漁船沒電希望協助接電，柯姓船長駕駛漁船從布袋漁港出海，但在接電時，電瓶突然爆炸起火，整艘漁船陷入火海，柯姓船長當時站在電瓶旁直接被炸到，全身60%二度燒燙傷，送至嘉義長庚醫院急救，目前仍在搶救中。
據了解，柯姓船長清晨接到友人求救，漁船電瓶沒電，希望協助以漁船協助接電，不料電瓶突然爆炸，柯姓船長站在電瓶旁，當場被炸傷。布袋漁港安檢所海巡人員啟動應變機制，第一時間通報警消單位協處，持續灑水降溫，並以泡沫覆蓋船體，防止火勢擴大。
海巡署中部分署第四岸巡隊指出，為防範油污外洩造成二次災害，聯繫嘉義縣環保局到布袋漁港評估，在船舶周邊布設攔油索，並將船體拖離，避免復燃影響其他船舶安全。柯姓船長身上多處燒燙傷，約60%二度燒燙傷，送至嘉義長庚醫院急救，目前已轉至高雄長庚醫院。
海巡署中部分署第四岸巡隊表示，起火原因仍待單位調查釐清，籲請漁友加強船舶用電設備及油料管線日常檢查，提高防火意識及管理，共同維護港區公共安全，如於岸際或海上發現緊急或可疑情事，可立即撥打118海巡報案專線，海巡署將即時派員前往協處理。
