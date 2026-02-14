快訊

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

情人節最大驚喜！ 夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

連假首日台中逢甲商圈驚傳火警 換瓦斯不慎1人臉燒傷送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市逢甲商圈今中午驚傳火警，有攤商疑似更換瓦斯桶過程不慎，管線脫落引發火勢，現場濃煙、火勢不斷竄出，消防趕往現場撲滅，1名64歲男子臉部燒燙傷所幸意識清楚，詳細起火原因調查中。

台中市消防局今中午12點3分獲報，西屯區文華路商家竄火，派遣第八大隊、水湳分隊等5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員32名到場。

消防指出，現場為地上6樓鋼筋水泥建築，1樓店面有火煙竄出，火勢在12點16分控制並撲滅，經查現場1名年約64歲男子疑似更換瓦斯桶不慎，造成管線脫落引燃。

消防說，男子鼻子、嘴巴有1度0.5%燒燙傷，所幸意識清楚，送往中港澄清醫院救治；另現場燃燒1樓工作台，燃燒面積20平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中逢甲商圈今中午驚傳火警。圖／消防提供
台中逢甲商圈今中午驚傳火警。圖／消防提供

台中市 火災

延伸閱讀

春節9天連假登場 國5、蘇花路廊湧車潮整體順暢

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

影／整條街都聽到巨響！基隆民宅鐵窗噴飛 屋主50%燒燙傷送醫

相關新聞

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

宜蘭市黎明路41巷一處民宅，今天中午突然發生氣爆事故，屋內年約70歲的一對洪姓姊弟，打開不明包裹時突然炸裂，兩人臉部、身...

嘉義船長幫友人接電 漁船電瓶突爆炸…全身嚴重燒燙傷

嘉義縣57歲柯姓船長今天清晨接獲友人求救，漁船沒電希望協助接電，柯姓船長駕駛漁船從布袋漁港出海，但在接電時，電瓶突然爆炸...

苗栗銅鑼氣爆！男切割甲苯空桶釀禍 大出血送醫、事故原因待查

苗栗縣銅鑼工業區一家工廠驚傳氣爆意外，廠內一名男性員工在切割甲苯空桶時發生氣爆，頭部出現撕裂傷且大量出血，傷者一度失去意...

影／紫南宮錢母有假貨！南投警破獲仿品集團 真偽比對一次看

南投竹山紫南宮錢母廣受歡迎，每年吸引數萬人排隊領取，今年馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，竟遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線...

連假首日台中逢甲商圈驚傳火警 換瓦斯不慎1人臉燒傷送醫

台中市逢甲商圈今中午驚傳火警，有攤商疑似更換瓦斯桶過程不慎，管線脫落引發火勢，現場濃煙、火勢不斷竄出，消防趕往現場撲滅，...

春節連假首日國道1號嘉縣路段轎車駕駛半昏迷擦撞護欄 警送醫救命

春節連假首日，國道1號、3號一早湧現返鄉車潮，就在車流最密集時段，國道1號北上嘉義縣大林路段上午上演驚險畫面，1輛轎車緩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。