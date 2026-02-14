聽新聞
連假首日台中逢甲商圈驚傳火警 換瓦斯不慎1人臉燒傷送醫
台中市逢甲商圈今中午驚傳火警，有攤商疑似更換瓦斯桶過程不慎，管線脫落引發火勢，現場濃煙、火勢不斷竄出，消防趕往現場撲滅，1名64歲男子臉部燒燙傷所幸意識清楚，詳細起火原因調查中。
台中市消防局今中午12點3分獲報，西屯區文華路商家竄火，派遣第八大隊、水湳分隊等5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員32名到場。
消防指出，現場為地上6樓鋼筋水泥建築，1樓店面有火煙竄出，火勢在12點16分控制並撲滅，經查現場1名年約64歲男子疑似更換瓦斯桶不慎，造成管線脫落引燃。
消防說，男子鼻子、嘴巴有1度0.5%燒燙傷，所幸意識清楚，送往中港澄清醫院救治；另現場燃燒1樓工作台，燃燒面積20平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
