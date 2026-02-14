聽新聞
春節連假首日國道1號嘉縣路段轎車駕駛半昏迷擦撞護欄 警送醫救命
春節連假首日，國道1號、3號一早湧現返鄉車潮，就在車流最密集時段，國道1號北上嘉義縣大林路段上午上演驚險畫面，1輛轎車緩慢沿途擦撞內側護欄，所幸巡邏員警及時發現異狀，迅速處置，避免更大意外發生。
國道第四公路警察大隊說，上午7時22分，巡邏車行經國道1號北向255.5公里處，發現前方1輛轎車車速異常偏慢，不斷偏向內側車道並擦撞護欄，行車狀況不對勁。員警立即開啟警示燈與警鳴器，提醒後方車輛減速注意，同時上前攔停該車。
車輛停下後，員警上前查看，赫然發現65歲蕭姓男駕駛神情恍惚、呈現半昏迷狀態，情況相當危急。警方通報救護車到場，將他緊急送往虎尾台大醫院救治，所幸經醫師診療後已無大礙，讓人鬆了一口氣。
警方指出，若非巡邏員警及時察覺並果斷攔停，車流密集的國道上極可能釀成連環追撞事故，後果不堪設想。警方提醒，連假期間車流量暴增，駕駛人務必保
持專注，切勿疲勞駕駛或分心使用手機。若身體不適、精神不濟，應立即駛入服務區或下交流道休息，必要時儘速就醫，切勿勉強上路。唯有提高警覺，才能確保自己與他人的行車安全，平安團圓過好年。
