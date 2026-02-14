9天春節連假首日驚魂 國道3號蘭潭隧道8車連環撞孕婦車上幸無礙

春節9天連假展開，返鄉與出遊車潮一早湧上國道，卻在嘉義市轄區傳出驚險事故。國道3號南下南潭隧道內上午10時18分，發生8輛轎車連環追撞，車陣一度回堵，所幸經消防人員逐一檢視後，無人需送醫。

嘉義市消防局指出，接獲通報後，立即派遣消防車2輛、救護車2輛趕往現場。救援人員抵達時，只見8輛轎車在隧道內首尾相撞，車頭、車尾不同程度受損。由於隧道空間狹窄、車流持續湧入，現場一度氣氛緊繃。

消防人員隨即展開逐車清查，確認各車駕駛與乘客生命徵象及傷勢情況。經全面評估，共有20多名民眾受到波及，但均意識清楚、無明顯外傷，也表示不需送醫。其中特別引人關注的是，一輛車上有名30多歲孕婦，所幸她當下並無腹痛或身體不適，經評估後決定暫不送醫觀察。