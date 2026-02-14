賴總統過年第一天慰問北市警 期許「馬上辦案」讓民眾馬上開心

春節連假首日，賴清德今天上午協同內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市警察局長林炎田等人，先後前往台北市警中正一分局、中正二分局慰問、頒贈春節加菜金，感謝警察全年無休守護治安。賴清德致詞期許，今年是馬年，要警察「馬」上辦、「馬」上服務、「馬」上解決問題，才讓每個民眾能「馬」上開心。

賴清德致詞說，警察工作一年365天，一天24小時全年無休，國人上班的時候上班，休假的時候加班，尤其春節期間民眾返鄉、出遊，是警察最忙碌的時候，特別向全體警察同仁表達感謝，而警察站在第一線打擊犯罪、保護國人，背後是要有很多的訓練累積而成，並非一蹴可幾。

賴說，聽取中正一分局分局長陳瑞基簡報和影片後特別有感，誇讚中正一分局雖然只是一個分局，在陳瑞基分局長的帶領下，有全國高度，不僅熟知國家重大政策，行政院修正警勤加給制度，又導入人工智慧技術應用於警政工作，包含強化情資分析、提早部署，以及優化行政獎勵流程，讓有功員警能快速獲得肯定。

賴也提到詐騙，稱打擊詐騙是警察工作最大重點，許多民眾辛苦積蓄遭詐騙集團騙走，甚至造成家庭破碎，若能透過科技力量降低詐騙發生，就是功德一件。

賴除了肯定警察，也在致詞時強調賴政府去年的努力，稱國家持續發展進步，以經濟數據為例，馬英九任內平均經濟成長率約2.8%，蔡英文任內平均約3.2%，而台灣去年經濟成長表現優於日本及韓國，全年平均約8.6％。