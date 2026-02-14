手機定位都沒動…嘉義男騎重機自撞摔車 女友急報案仍傷重不治

嘉義台三線梅山路段今天清晨約4時發生死亡車禍，23歲沈姓男子騎重機，在梅山公園附近不慎自撞電線桿，撞擊力道猛烈，倒地不起，沈男女友聯繫不上他，且發現手機定位都沒移動，直覺發生意外報案，經救護車送醫搶救，仍因傷重不治，詳細事故原因待警方釐清。

據了解，沈男清晨獨自騎機車行經梅山公園，在轉彎處不慎失控自撞電線桿，撞擊力道猛烈，重機幾乎全毀，零件及碎片四散，沈男噴飛至一旁農地，當場失去意識。沈男女友聯繫不到他，且發現沈男手機定位在路上都沒移動，直覺可能發生意外，報案求助。