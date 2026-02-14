快訊

手機定位都沒動…嘉義男騎重機自撞摔車 女友急報案仍傷重不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義台三線梅山路段今天清晨約4時發生死亡車禍，23歲沈姓男子騎重機，在梅山公園附近不慎自撞電線桿，撞擊力道猛烈，倒地不起，沈男女友聯繫不上他，且發現手機定位都沒移動，直覺發生意外報案，經救護車送醫搶救，仍因傷重不治，詳細事故原因待警方釐清。

據了解，沈男清晨獨自騎機車行經梅山公園，在轉彎處不慎失控自撞電線桿，撞擊力道猛烈，重機幾乎全毀，零件及碎片四散，沈男噴飛至一旁農地，當場失去意識。沈男女友聯繫不到他，且發現沈男手機定位在路上都沒移動，直覺可能發生意外，報案求助。

警消靠著定位點找到沈男，趕到現場時沈男已無呼吸心跳，由救護車送往大林慈濟醫院急救，因傷重宣告不治。警方呼籲，嘉義山區道路多為彎曲路段，且行經路口應減速慢行，避免過彎加速及壓車等行為，駕駛人應注意車前狀況，尤其勿疲勞駕駛，以策行車安全。

車禍示意圖，非事發現場。圖／AI生成

