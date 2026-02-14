苗栗銅鑼氣爆！男切割甲苯空桶釀禍 大出血送醫、事故原因待查

苗栗縣銅鑼工業區一家工廠驚傳氣爆意外，廠內一名男性員工在切割甲苯空桶時發生氣爆，頭部出現撕裂傷且大量出血，傷者一度失去意識，由救護人員送醫救治，這起工安事故原因和責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天下午2點12分接獲通報，銅鑼鄉衛生所對面一家工廠發生氣爆，派遣銅鑼消防分隊救護車及人員趕往，到場發現一名男子倒臥地面，疑似施工操作甲苯桶時不慎引發爆炸，男子頭部出現約5公分撕裂傷、大量出血並一度失去意識，救護人員迅速處置後將傷者送往苗栗市大千綜合醫院救治。

後續消防人員以熱像儀及五用氣體偵測器檢測周邊環境，確認無殘留可燃氣體及其他危害後返隊待命。