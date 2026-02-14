聽新聞
影／紫南宮錢母有假貨！南投警破獲仿品集團 真偽比對一次看
南投竹山紫南宮錢母廣受歡迎，每年吸引數萬人排隊領取，今年馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，竟遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴，逮捕2嫌並移送法辦。紫南宮今表示，該廟錢母只送不賣，買仿的無法招財恐招厄。
紫南宮今年針對丙午赤馬年，典藏錢母套幣組以「駿馬奔騰」為主題，其木紋駿馬設計姿態雄健，且馬能長途跋涉，象徵健康長壽、精力充沛，也延伸為事業穩健、行遠自邇，寓意積極進取與成功可期，馬背上更背錢袋代表「馬上發財」。
由於，今年馬年典藏錢母盒裝套幣造型吉祥，尤受信眾青睞，因此遭不法人士鎖定，南投縣政府警察局刑警大隊科偵隊接獲情資，有人在網路社群平台公開販售「2026年度紫南宮馬年套幣」，經向廟方求證並無網售通路，研判應是仿冒品。
南投縣警方為此組成專案小組，經比對真假馬年錢母套幣，發現仿冒品鑄造品質粗糙，幾無馬齒、紫南宮字樣印製歪斜、錢母幣面呈現霧面等處有多處不同，對比真品錢母做工細緻、字樣清晰、幣面光亮，兩這細節有差異，研判為仿冒商品。
警方表示，紫南宮錢母有商標註冊，仿冒行為已觸法，為確保其商標權，避免仿品流入市面詐騙民眾，蒐證後向台中法院聲請搜索票獲准，11日在台中多處執行搜索，查獲62歲戴姓、38歲陳姓嫌犯，查扣假紫南宮馬年套幣434組等證物。
紫南宮主委莊秋安則說，紫南宮每年推出生肖錢母及典藏套組，通常透過元旦排隊、添香油錢或捐血等活動發放，只送不賣，發送前會讓土地公加持過，才有庇佑之效，因此花錢買仿冒品助長不法人士行違法之事，無法招財還可能有反效果。
