快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紫南宮錢母有假貨！南投警破獲仿品集團 真偽比對一次看

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山紫南宮錢母廣受歡迎，每年吸引數萬人排隊領取，今年馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，竟遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴，逮捕2嫌並移送法辦。紫南宮今表示，該廟錢母只送不賣，買仿的無法招財恐招厄。

紫南宮今年針對丙午赤馬年，典藏錢母套幣組以「駿馬奔騰」為主題，其木紋駿馬設計姿態雄健，且馬能長途跋涉，象徵健康長壽、精力充沛，也延伸為事業穩健、行遠自邇，寓意積極進取與成功可期，馬背上更背錢袋代表「馬上發財」。

由於，今年馬年典藏錢母盒裝套幣造型吉祥，尤受信眾青睞，因此遭不法人士鎖定，南投縣政府警察局刑警大隊科偵隊接獲情資，有人在網路社群平台公開販售「2026年度紫南宮馬年套幣」，經向廟方求證並無網售通路，研判應是仿冒品。

南投縣警方為此組成專案小組，經比對真假馬年錢母套幣，發現仿冒品鑄造品質粗糙，幾無馬齒、紫南宮字樣印製歪斜、錢母幣面呈現霧面等處有多處不同，對比真品錢母做工細緻、字樣清晰、幣面光亮，兩這細節有差異，研判為仿冒商品。

警方表示，紫南宮錢母有商標註冊，仿冒行為已觸法，為確保其商標權，避免仿品流入市面詐騙民眾，蒐證後向台中法院聲請搜索票獲准，11日在台中多處執行搜索，查獲62歲戴姓、38歲陳姓嫌犯，查扣假紫南宮馬年套幣434組等證物。

紫南宮主委莊秋安則說，紫南宮每年推出生肖錢母及典藏套組，通常透過元旦排隊、添香油錢或捐血等活動發放，只送不賣，發送前會讓土地公加持過，才有庇佑之效，因此花錢買仿冒品助長不法人士行違法之事，無法招財還可能有反效果。

紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線破獲大型仿品巢穴。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供
紫南宮錢母馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，遭不法人士鎖定仿冒販售，仿冒品做工粗糙。圖／南投縣警局提供

馬年 錢母 紫南宮

延伸閱讀

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

情人節快樂！五生肖馬年桃花朵朵開…脫單結婚機率最高

馬年馬路順暢 春節嘉市14處道路工程年前收整初三初四國道高乘載上路

馬年12生肖整體運(上)／鼠投資別冒險、兩動物當心車關血光災

相關新聞

影／紫南宮錢母有假貨！南投警破獲仿品集團 真偽比對一次看

南投竹山紫南宮錢母廣受歡迎，每年吸引數萬人排隊領取，今年馬年典藏錢母套幣「駿馬奔騰」，竟遭不法人士鎖定仿冒販售，警方循線...

高雄楠梓氣爆 受傷男2樓房間門口竟見瓦斯鋼瓶

高雄市楠梓區今天上午發生氣爆，租屋的詹姓男子男子全身80%二度灼傷送醫治療。消防局調查時，發現20公斤的瓦斯鋼瓶竟放在房...

影／高雄楠梓透天厝氣爆釀1傷 巨響震巷弄鐵窗遭炸彎

高雄市楠梓區中泰街今天上午發生氣爆，1棟租賃的透天3樓樓房瞬間氣爆，傳出巨響驚動居民，不久冒煙，消防隊趕到，立即控制屋內...

9天春節連假首日驚魂 國道3號蘭潭隧道8車連環撞孕婦車上幸無礙

春節9天連假展開，返鄉與出遊車潮一早湧上國道，卻在嘉義市轄區傳出驚險事故。國道3號南下南潭隧道內上午10時18分，發生8...

苗栗銅鑼氣爆！男切割甲苯空桶釀禍 大出血送醫、事故原因待查

苗栗縣銅鑼工業區一家工廠驚傳氣爆意外，廠內一名男性員工在切割甲苯空桶時發生氣爆，頭部出現撕裂傷且大量出血，傷者一度失去意...

手機定位都沒動…嘉義男騎重機自撞摔車 女友急報案仍傷重不治

嘉義台三線梅山路段今天清晨約4時發生死亡車禍，23歲沈姓男子騎重機，在梅山公園附近不慎自撞電線桿，撞擊力道猛烈，倒地不起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。