高雄楠梓氣爆 受傷男2樓房間門口竟見瓦斯鋼瓶

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區今天上午發生氣爆，租屋的詹姓男子男子全身80%二度灼傷送醫治療。消防局調查時，發現20公斤的瓦斯鋼瓶竟放在房間門口，確實氣爆原因仍待調查。

據了解，氣爆的3樓加蓋4樓鐵皮屋的樓房，是詹男（38歲）與母親租屋同住。詹男的母親今天上午去上班，氣爆發生時不在家。

今天上午9時26分，詹男的租屋突然氣爆，爆炸聲驚動附近居民，居民外出查看，發現他住處冒出陣陣白煙，窗戶玻璃迸裂碎落一地，他租處2樓鋁窗破裂，鋁窗外的鐵窗鐵條也遭極大氣爆威力「炸彎」。當地里長鄭嘉平說「很嚇人」。

消防局出動9車22人前往搶救，抵達火場時，詹姓男子全身多處遭灼傷，自行走下樓，有由救護人員送醫，消防隊員進屋滅火，見2、3樓有火苗，不久撲滅火勢。

消防局初步了解，詹男租屋廚房在1樓，氣爆點在詹男租屋2樓，延燒3樓，2樓房間床鋪、櫃子和電視都著火，不過，房間門口卻有1桶20公斤的瓦斯鋼瓶，疑因這桶瓦斯鋼瓶不明原因洩漏瓦斯釀禍，確實氣爆原因仍由消防局調查。

高雄市楠梓區中泰街今天上午發生瓦斯氣爆，屋內廚房在1樓，卻在2樓發現瓦斯鋼瓶。圖／讀者提供
高雄市楠梓區中泰街今天上午發生瓦斯氣爆，屋內廚房在1樓，卻在2樓發現瓦斯鋼瓶。圖／讀者提供
高雄市楠梓區中泰街今天上午發生瓦斯氣爆。圖／讀者提供
高雄市楠梓區中泰街今天上午發生瓦斯氣爆。圖／讀者提供

