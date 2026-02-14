高雄繞境沿街炸煙火 員警上前一腳踢開煙火引爭議

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市旗山區昨天舉行廟會遶境活動，湧入大批信徒及各地趕來助陣的宮廟人員，現場更沿街燃放大量煙火炮竹，但繞境隊伍行經延平路時，煙火擺滿整條街直接在大馬路上開炸，員警見狀立刻上前一腳踢開，險與現場宮廟人員發生衝突，所幸未釀人員傷亡。

旗山警分局指出，由於旗山昨天有多家宮廟會香，現場參與信眾及民眾眾多，為維護交通順暢與活動安全，旗山分局派員全程執行交通疏導及安全維護勤務，但在活動進行前，員警即於旗山監理站出口處告誡現場人員，如需燃放鞭炮，應選擇空曠、安全、定點且不妨害交通與公共安全之處施放，避免影響用路人及周邊民眾安全。

據了解，昨天旗山繞境過程中，宮廟人員出動大貨車，沿街擺放成排煙火，事發時一名員警因參與人潮眾多，於中正路與延平路口執行交通疏導勤務，突發現延平路上開始燃放鞭炮，員警立即騎乘警用機車趕往現場。

員警抵達時，發現宮廟人員已沿路排放大量煙火施放，員警遂迅速上前，直接一腳踢開尚未燃放的數排煙火，令現場宮廟人員錯愕，雙方險發生口角爭執。

事發當下過程全被民眾手機拍下，臉書宗教活動網紅「陳信亞追廟會」將影片Po上臉書，影片隨即在臉書引起熱議，有網友即批評「就算是警察，你沒有權力這樣」質疑員警腳踢信徒擺放的煙火動作，但也有不少網友聲援支持員警行為，認為廟會繞境危險又危害交通。

對此，旗山警方呼籲，民俗活動燃放鞭炮應兼顧傳統與安全，務必遵守相關規定，避免於車道或人潮密集處施放，以免危及自身及他人安全。警方將持續加強宣導與勤務作為，確保地方活動在安全無虞的前提下完成。

旗山宮廟遶境，在延平路上燃放煙火遭員警腳踢煙火制止。圖／翻攝自臉書網紅「陳信亞追廟會」
旗山宮廟遶境，在延平路上燃放煙火遭員警腳踢煙火制止。圖／翻攝自臉書網紅「陳信亞追廟會」

