春節高乘載管制即將啟動 台南替代道路報你知

春節連假自今日起22日為期9天，台南市警局提醒國道1號仁德交流道北向入口，從2月19日(初三)起至21日(初五)止，每日10時至18時將封閉外，國道1號下營、新營交流道，及國道3號官田、烏山頭、柳營及白河交流道北向入口，19日(初三)至20日(初四)，每日13時至18時實施高乘載管制。

台南市交通警察大隊表示，春節期間走春、拜年或出遊行駛高速公路時，務必提前掌握相關管制資訊，及早規畫行車動線，以避開車潮。相關高速公路管制措施如下：

一、 國道1號仁德交流道北向入口，從19日起至21日止，每日10時至18時將封閉，建議市民朋友可改由高速一街前往大灣交流道，或右轉崑大路銜接永大路前往永康交流道，以避開壅塞路段。

二、 國道1號下營系統交流道及新營交流道，以及國道3號官田系統交流道、烏山頭、柳營交流道及白河交流道北向入口，於19日(初三)至20日(初四)，每日13時至18時實施高乘載管制，除身心障礙、孕婦及計程車等特殊情形外，未滿3人小型車將禁止通行，請各位駕駛朋友特別注意相關規定。