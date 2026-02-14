北海岸野柳、金山老街、法鼓山等易塞 空拍機上場多走替代道路

春節連假9天今天開始，北海岸沿線野柳風景區、金山老街、金山財神廟、石門貝殼廟等有春觀光及參香祈福人潮，容易造成交通壅塞回堵，金山警分局在重要路口交通疏導，今天出動空拍機查報路況，增加觀察路況範圍及效率，建議遊客參考替代道路避開主線道車流擁擠。

金山警分局表示，空白俯視視角可同時觀察約三至四處路口，且移動速度快，可迅速前往各重要路口來回巡查，但萬金石地區因設有許多國家重要設施，核一、核二廠，部分路段為無人機禁航區，無法使用空拍機來飛行查報，警方另規畫交通疏導相關勤務及使用路口監視器CCTV注控路況來彌補不能空拍缺口。

警方說，北海岸石門洞、野柳風景區、金包里老街、金山慈護宮、金山財神廟、野柳保安宮、法鼓山等預估都有大量遊客走春，今天起至22日，針對易壅塞路段實施交通疏導管制，用路人可參考替代道路路線資訊改道行駛，避開主線道車流擁擠。

替代道路路線及相關交通管制措施如下：

一、前往野柳風景區，遊覽車、自小客車可由台2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛玉田路前往地質公園及海洋世界，返程已可沿原路線返回，如行經龜吼漁港欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線。

二、前往法鼓山、石門地區之民眾，行駛台二線時可於下社路口右轉，行經民生路、磺港路並轉磺清大橋接回台二線往石門方向行駛，即可避開金山市區車流。

三、金山老街17至21日期間，每日上午10時至下午6時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，12時至晚間8時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外），車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆；預估17日、20日往金山財神廟參拜車潮最多，將彈性實施「總量管制措施」，於財神廟周邊停車滿場時，在台2線與員潭路口及龜子山路口管制上山車流，後續解除管制後再開放通行。