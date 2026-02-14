貨車遭撞貨品散落一地 國道成「障礙賽」4車遭殃

48歲吳姓男子昨深夜駕駛轎車行經國道3號385.6公里斜張橋路段南向車道時，疑似因恍神擦撞外側車道料58歲葛姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車上貨品散落一地，造成後面4輛無辜轎車撞到散落物造成車損，有駕駛上網貼文指「國道上突然開啟障礙賽！」，但詳細肇事原因有待警方進一步調查。

國道警察調查，吳姓男子駕駛轎車昨天晚上10時30分國道3號385.6公里斜張橋路段南向車道，疑似因恍神導致車輛由內向外偏移，擦撞外側車道58歲葛姓男子駕駛的小貨車，小貨車被撞後失控撞上內側分隔島，車身橫跨分隔島至對向內側車道，車上的貨物也散落一地。

這起車禍意外，造成當時後面不少車輛經過時都遭殃，4輛轎車撞擊了散落物造成車損，有駕駛事後在網上PO出影片，直呼「國道上突然開啟障礙賽！」