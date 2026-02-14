中壢警出動百名警力雷霆除暴 封鎖式掃蕩守護春節治安

中壢分局執行「雷霆除暴擴大臨檢暨同步取締酒駕、防制危險駕車及噪音車輛勤務」專案行動。圖：讀者提供

春節連假將至，為落實115年加強重要節日安全維護工作，桃園市政府警察局中壢分局於昨(13)日晚間執行「雷霆除暴擴大臨檢暨同步取締酒駕、防制危險駕車及噪音車輛勤務」專案行動，由局長廖恆裕親自坐鎮指揮，結合刑事警察大隊、交通警察大隊、保安警察大隊及外事科等桃警團隊，動員包含霹靂小組在內的107名警力強勢出擊。專案規劃20處特種營業場所臨檢點，並於5條主要幹道設置路檢點，輔以22組巡邏網形成封鎖式勤務布局，全力維護年節前的安穩治安。

中壢警分局表示，2月10日至13日短短4日累計查獲刑案59件57人，其中詐欺案件18件、詐欺車手3名、竊盜8件、公共危險7件、毒品4件，並查獲通緝犯6件6人到案，展現專案強勢掃蕩、精準打擊之具體成效。

此外，中壢警分局偵查隊與基隆市警察局刑大共組專案小組，於2月9日遠赴臺中市大肚區破獲27歲陳姓男子製(改)造槍械及子彈工廠案，查扣非制式火藥長槍5枝及改造子彈等相關證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

另於2月10日晚間執行專案臨檢時，在查獲32歲陳姓男子等8人違反就業服務法，並查獲20餘名外籍女子非法打工，後續全數移請移民署辦理，持續淨化轄區治安環境。

桃園市警局長廖恆裕表示，春節勤務期間同仁執勤務必注意自身安全，尤其加強取締酒後駕車，確保民眾行車平安。年節將至，警方除持續打擊犯罪外，也應強化彩券行、提款機、銀樓珠寶店等金流較大處所之巡守防護，落實事前防禦作為，以預防重於偵查，全力守護市民財產安全。

分局長林鼎泰表示，春節期間人車活動頻繁，中壢分局將持續維持高密度臨檢與機動巡邏，針對治安熱點與金流匯集處所加強盤查守望，秉持「事前防制、即時壓制」原則，全力防範酒駕、暴力及財產犯罪發生，讓市民安心過好年。

