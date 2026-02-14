影／高雄楠梓透天厝氣爆釀1傷 巨響震巷弄鐵窗遭炸彎

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區中泰街今天上午發生氣爆，1棟租賃的透天3樓樓房瞬間氣爆，傳出巨響驚動居民，不久冒煙，消防隊趕到，立即控制屋內火勢，救出1名男子。

氣爆的樓房2樓鐵窗遭氣爆威力炸彎，窗戶玻璃碎裂迸出，幸未造成其他居民受傷，氣爆原因由消防局調查中。

據了解，發生氣爆的透天3樓樓房在高雄市楠梓區中泰街10巷，是受傷的詹姓男子（38歲）承租。

今天上午9時26分，詹男的租屋突然傳出爆炸聲，隨即冒出白煙。當地楠梓區泰昌里長鄭嘉平說，附近居民被氣爆聲響嚇了一跳，都趕出來查看，驚見巷子全是碎裂玻璃，詹男租屋2樓鐵窗也被「炸彎」很嚇人。

消防局出動9車22人前往搶救， 9時46分火勢控制，9時48分撲滅火勢，從屋內救出全身多處燒燙傷的詹男，詹男意識清醒，送國軍左營總醫院急救。確實氣爆原因仍待調查。

