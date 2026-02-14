高雄獨居男情緒失控 警消急衝住處僵持近2小時破門救人

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區1名男子心情不佳，打電話給親友吐露心聲，親友發覺不對勁，趕緊向警、消求救。楠梓警分局發現他就在派出所附近，員警趕去聞到瓦斯味，僵持近2小時，才與消防隊破門救人，挽回男子一命。

據了解，48歲曾姓男子獨居高雄市楠梓區，今天上午7時許，他打電話給親友吐露心情，隨即掛斷電話。親友趕緊向110報案求救。

楠梓警分局接獲通報，發現他住在派出所附近，員警立刻衝去他住處，聞到瓦斯味。直到消防隊趕到現場，警、消一再勸他開門，但是曾男情緒不穩，遲不開門，消防隊擔心發生氣爆意外，趕緊架水線防護。

警、消與曾男僵持1個半小時，警、消決定破門，通知里長到場，上午9時左右破門壓制曾男，將曾男送醫，才避免釀災。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

消防隊在男子住處架水線避免釀災。圖／讀者提供
消防隊在男子住處架水線避免釀災。圖／讀者提供

消防隊 高雄市 獨居 氣爆

