竹縣警猝逝留遺憾 局長林建隆談備勤室升級背後溫暖故事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名年輕警官於去年跨年夜猝逝，意外揭露警用宿舍環境簡陋、缺乏禦寒設備困境。新竹縣警察局長林建隆因感念員警父親悲痛中叮嚀，積極奔走籌措資源，近期完成竹東及橫山警分局備勤室冷暖變頻空調設置，趕在寒流來襲前為基層同仁備妥溫暖的休息空間。

去年跨年夜林建隆前往五峰鄉慰問執勤同仁，當時曾與一名年輕警官短暫交談、給予勉勵，怎料翌日竟傳來該警驟然離世的噩耗。林建隆前往靈堂弔唁時，其父強忍喪子之痛，提到曾至分局宿舍察看，發現孩子生前居住的備勤空間極其簡陋，窗戶密合度不足且缺乏暖氣，寒流期間難以入眠，希望局長能改善環境，別讓其他同仁再受凍。

這份來自家屬的心願與叮嚀，成為警察局重新檢視基層勤務環境的重要契機。林建隆立即要求警局後勤單位全面盤點各分局備勤空間現況，規畫改善方案。卻發現年度預算有限，難以立即更新全數設備。為落實對家屬的承諾，林建隆透過地方民意代表協助，尋求民間企業資源挹注，期盼能以最快速度提升基層同仁的勤務後休息品質。

所幸在新竹縣議員張良印、橫山鄉代表韓定勳協調下，固宇空調工程董事長吳家宇及未來里建設董事長鄭建家得知原委後深受感動，兩人慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。專業團隊趕在春節前完成竹東分局與橫山分局的備勤室設置作業，讓偏鄉員警在低溫警報中，終於有了一處能遮風避雨、安心取暖的處所。

林建隆表示，看到同仁們終於能在寒冷的冬夜裡，好好地休息，他心裡真的非常感激。感謝所有協調奔走的同仁與好朋友。也感謝願意相信我們、支持警察的每一位。這件事情提醒他，照顧同仁，不是口號，是責任。會持續努力，把每一件該做的事情，一件一件做好。

為落實對家屬的承諾，新竹縣警察局長林建隆透過地方民意代表協助,尋求民間企業資源挹注,提升基層同仁的勤務後休息品質。圖／新竹縣警局提供
為落實對家屬的承諾，新竹縣警察局長林建隆透過地方民意代表協助，尋求民間企業資源挹注，提升基層同仁的勤務後休息品質。圖／新竹縣警局提供
為落實對家屬的承諾，新竹縣警察局長林建隆透過地方民意代表協助，尋求民間企業資源挹注，提升基層同仁的勤務後休息品質。圖／新竹縣警局提供
為落實對家屬的承諾，新竹縣警察局長林建隆透過地方民意代表協助，尋求民間企業資源挹注，提升基層同仁的勤務後休息品質。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下,聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長,以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長,兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊,共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長，以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長，兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長，以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長，兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長，以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長，兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警察局長林建隆因感念員警父親悲痛中叮嚀,積極奔走籌措資源,近期完成竹東及橫山警分局備勤室冷暖變頻空調設置,趕在寒流來襲前為基層同仁備妥溫暖的休息空間。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警察局長林建隆因感念員警父親悲痛中叮嚀，積極奔走籌措資源，近期完成竹東及橫山警分局備勤室冷暖變頻空調設置，趕在寒流來襲前為基層同仁備妥溫暖的休息空間。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長，以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長，兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
在新竹縣議會議員張良印、橫山鄉代表韓定勳積極協調下，聯繫從事空調設備相關產業之固宇空調工程吳家宇董事長，以及長期支持警政工作的未來里建設鄭建家董事長，兩位企業負責人熱心響應、慷慨解囊，共同出資捐助冷暖變頻空調設備及安裝工程費用。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警察局長林建隆表示,看到同仁們終於能在寒冷的冬夜裡,好好地休息,他心裡真的非常感激。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警察局長林建隆表示，看到同仁們終於能在寒冷的冬夜裡，好好地休息，他心裡真的非常感激。圖／新竹縣警局提供

