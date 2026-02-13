9天春節連假開始！北市警加強北車周邊違停取締 啟動交通快打防回堵

春節連假將至，從14日至22日為期9天，有鑒於台北車站周邊道路是重要交通樞紐，轄區台北市警中正一分局為了維護交通順暢，安排交通崗、交通快打警力等勤務因應，也指出會加強取締違規停車，針對違規熱點加強巡查，以防路口回堵，影響車輛通行。

中正一警方指出，因應13日下午交通尖峰時段，已在轄區23處交通崗哨派員指揮疏導，投入交通指揮警力27人、路況查報8人及義交16人，並針對北車周邊5處交通敏感路口加強管制，包括忠孝西路與重慶南路口、館前路口、中山北路口、館前路與許昌路口，以及北車西側門一帶，確保路口淨空與車流順暢。

中正一警方說，除了台北車站周邊車流量大，忠孝東、西路向為車輛行經忠孝橋往返新北市之重要幹道，且因應除夕前最後一個周末假期，常有民眾前往台灣省城隍廟參拜，或至城中市場、南門市場購買年貨，轄內尚有中正紀念堂、華山1914文創園區、三創生活園區等觀光景點。

此外，「2026台北燈節」的中華路展區及西門展區將在2月25日盛大開幕，屆時也將吸引賞燈人潮，會隨時掌握交通狀況，全力維護轄區交通順暢。

中正一警方呼籲，市區周邊停車空間有限，欲前往台北車站或市場、廟宇與觀光景點可多加搭乘大眾運輸工具，駕駛汽、機車之用路人切勿違規停車影響交通，也提醒行車時應保持專注，避免疲勞或分心駕駛造成事故。