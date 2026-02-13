台11線警車碰撞休旅車 後車再追撞釀3傷送醫

台東縣成功警分局1輛巡邏警車今下午行經台11線約90公里處時，與1輛休旅車發生碰撞，強烈撞擊力道導致後方另輛白色休旅車閃避不及追撞，現場交通一度受阻，幸3人僅輕傷送醫。詳細肇事經過與責任歸屬，有待警方調查釐清。

事故地點位於長濱鄉永福部落入口附近。現場目擊民眾指出，下午3時許，當時警車與1名部落族人所駕駛的休旅車在路口發生對撞，撞擊瞬間聲響巨大，引起附近居民關注。隨後緊跟在後的白色休旅車因距離過近反應不及，再撞上前方車輛，形成連環事故。

警車車頭明顯受損，所幸並未傳出重大傷亡。據了解，3車3人由救護人員送往玉里醫院治療，意識清楚，傷勢情況仍待院方進一步評估。至於休旅車駕駛與乘客是否受傷，相關單位尚未對外說明。

警方對此態度低調，僅表示事故原因仍在調查釐清中，將針對行車動線、號誌狀況及駕駛反應等面向進行了解，釐清事發過程。