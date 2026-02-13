查獲非法囤逾2千公斤爆竹 消防署長慰勞辛勞基層

農曆春節前夕，新北市、桃園市消防局加強爆竹煙火查察，分別查獲非法儲存爆竹煙火1700公斤及366公斤。消防署今晚表示，署長蕭煥章為慰勉基層辛勞取締，特別頒發慰勞金。

消防署晚間透過新聞稿表示，為維護農曆春節期間公共安全，各級消防機關全面加強爆竹煙火查察。其中，新北市消防局與桃園市消防局近來積極查察，已分別查獲非法儲存爆竹煙火1700公斤及366公斤，各裁處新台幣60萬元及12萬3000元。

同時，蕭煥章為感謝基層積極執行查察取締工作，特別於昨天前往頒發慰勞金，慰勉基層辛勞外；也呼籲業者，民眾燃放爆竹煙火需求增加，切勿心存僥倖違規囤積或販賣未經認可的爆竹煙火，避免因疏忽引發意外。

消防署說，非法囤積爆竹煙火宛如不定時炸彈，嚴重威脅周邊居民生命財產安全，本次所查獲案件均依法予以裁罰，絕不寬貸。

另外，春節期間燃放爆竹雖然增添喜氣，但仍具一定程度危險性，可儘量以爆竹音效替代，不僅能確保安全，也能減少環境污染。

消防署提到，若要施放爆竹煙火，應選購貼有認可標示的產品，施放時也須嚴格遵守各縣市政府所公告的開放區域與時間，避免在禁放區或深夜施放。

為確保未滿12歲兒童的安全，消防署提醒，依爆竹煙火管理條例規定，兒童禁止施放沖天炮等飛行類、小高空等升空類及摔炮類產品，未滿12歲的兒童施放爆竹煙火則需有成人陪同，以確保安全。