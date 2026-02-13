與矯正同仁歲末圍爐 法務部長：爭取專業人力與經費

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

農曆年前最後一個上班日，法務部鄭銘謙今下午在矯正署長林憲銘陪同下，前往台北監獄及桃園女子監獄致贈留守同仁加菜金與水果禮盒；鄭銘謙勉勵矯正同仁落實柔性的矯正復歸工作，共同守護社會安全，也允諾矯正署爭取專業人力與經費。

鄭銘謙首站先到「天下第一監」台北監獄，進入戒護區慰勞值班同仁。鄭表示，台北監獄是北部地區規模最大的監獄，平均戒護收容人數超過4000人，也是國內專責男性外籍收容人處遇的機關。

鄭銘謙說，台北監獄有極高的維安與囚情壓力挑戰，感謝同仁們發揮熱忱與專業，發揮團隊精神，落實矯正教化的同時，也防免各類風險事故的發生。

之後，鄭銘謙趕往桃園女子監獄向同仁們拜年、互道新年快樂。鄭表示，桃女監一向能充分展現矯正活力的面向，透過各類的教化課程與活動，協助收容人回歸家庭與社會，鄭也到桃女監攜子入監專區「親子園地」，溫暖關懷11位3歲以下小朋友，並贈送在場媽媽們嬰幼兒用品

鄭銘謙傍晚在桃女監與留守同仁共同圍爐，再度感謝矯正人員一直以來的努力，特別在毒品處遇部分，展現降低再犯率的良好成效，並允諾會持續爭取專業人力與經費挹注，精進各項處遇，強化矯正效能。

法務部長鄭銘謙關懷攜子收容人與幼兒。圖／法務部提供
法務部長慰勉台北監獄團隊。圖／法務部提供
