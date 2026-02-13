影／拿鐵槌砸銀樓櫃台沒敲破反受困！男破門狼狽逃走 3小時後被逮捕

桃園市桃園區三民路南門市場某銀樓今天下午遭李男持鐵鎚行搶，卻因擊不破櫃台玻璃且大門遭店員啟動SOP反鎖，李男慌亂擊碎玻璃門片逃竄；桃園警分局案發3小時內，於八德區介壽路逮到他，坦承因快過年缺錢花用，警詢後依強盜未遂罪送辦。

倒數三天即將迎來農曆馬年，51歲李男由於沒錢可過年，竟心生歹念，今天下午1時9分，提著裝有犯案工具鐵鎚的桃紅色環保袋，偽裝顧客進入南門市場一樓銀樓，當他一進入店內，立刻掏出提袋的中型鐵鎚，對著陳列金飾的玻璃櫃連續敲擊，企圖行搶黃金飾品，卻因玻璃櫃使用強化玻璃，雖遭重擊卻未能擊碎，女店員見狀按下警鈴。

由於店員啟動防搶SOP流程，按下警報器並觸發電子防護系統將玻璃大門自動上鎖，店內監視器畫面顯示，李男眼見強盜不成反被受困店內，驚慌失措之下，轉而揮動榔頭拚命擊打大門玻璃，最終擊破門板狼狽竄出逃離現場。

桃園警察分局接獲報案後，隨即成立專案小組，透過過濾監視器畫面及大數據分析，迅速鎖定李男身分，並出動大批警力展開追緝，專案小組於案發後短短3小時內，成功在八德區介壽路一帶將李男攔截逮捕。