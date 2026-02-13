影／整條街都聽到巨響！基隆民宅鐵窗噴飛 屋主50%燒燙傷送醫

基隆市中山區通仁街一棟民宅3樓今天下午4點多發生氣爆，整條街都聽到巨大爆炸聲響，消防人員趕至射水灌救，64歲張姓屋主逃出，全身50%燒燙傷送醫救治，意識尚清楚。消防人員發現是桶裝瓦斯爆炸，威力強大，連鐵窗都被震落，屋內一片凌亂，氣爆原因還待調查。

基隆市消防局下午4時01分獲報通仁街20巷一棟位在山坡民宅3樓氣爆，鄰居發現冒煙起火，整條街都聽到巨響的爆炸聲。派遣仁愛、信二、中山、七堵分隊及第二大隊等分隊前往搶救，出動12車、21名消防人員，到場。

消防人員布水線灌救，張姓屋主已逃出，屋主表示屋內無人，4時13分火勢熄滅。

鄰居表示，有聽到「砰」的巨響後，見到張姓屋主逃出，身上有燒燙傷，救護車緊急送醫，全身50%燒燙傷送醫救治，意識尚清楚。

民宅玻璃全碎，大量碎玻璃震飛到50公尺外中華路上，民眾經過得小心避免受傷。消防人員勘驗，屋內一片狼藉，連大門都震倒，鐵窗也都震落，鄰居形容「好像被轟炸過」，令人怵目驚心。