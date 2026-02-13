摔狗還狠踹！嘉義火車站疑傳女子虐狗 畫面曝光引公憤、警方追查

春節9天連假前，嘉義火車站今天驚爆疑似虐待毛小孩事件。有名網友在社群平台發文指出，親眼目睹1名女子在車站內疑似對犬隻施暴，不僅當場摔狗、踹狗，甚至傳出狗隻哀嚎聲，引發現場民眾關注與不滿。影片與照片曝光後，迅速在網路引發熱議，不少網友痛批行為殘忍，要求相關單位儘速介入調查。

目擊網友表示，事發當時該名女子疑似情緒失控，當眾對犬隻粗暴對待，整個車站都能聽見狗隻哀嚎聲響。現場有人立即聯繫動保團體，也有人拿起手機蒐證拍攝，但拍攝過程中，疑似飼主不但出言辱罵制止民眾，甚至與拍攝者發生口角衝突。該名網友也懷疑，女子所帶犬隻可能並非自行飼養，而是領養後疑似長期不當對待，直言這是自己首次在公開場合出面制止疑似虐狗事件，雖遭對方言語攻擊，仍不後悔挺身而出。

相關貼文曝光後，引發大量網友聲援，紛紛留言譴責疑似虐狗行為，並呼籲動物保護單位儘速調查，確保犬隻安全。同時也有不少民眾期盼能有更多監視畫面或目擊影片曝光，協助釐清事件真相。

嘉義市政府建設處農牧科動保人員接獲通報後，隨即聯繫轄區警方展開調查，並請警方調閱車站周邊監視器影像，循線追查涉案女子身分。動保人員指出，目前檢視相關影片與照片，確實可見寵物主人疑似有不當對待犬隻行為，但是否構成虐待仍須進一步找到當事人訪談及蒐證釐清，從現有影像尚未看到明確嚴重施暴情形。

依據動物保護法規定，若飼主故意傷害動物，最高可處7萬5000元罰鍰；若造成動物肢體嚴重傷害或死亡，最重可處2年以下有期徒刑。目前警方已著手追查涉案女子行蹤，全案仍持續調查中。隨著春節假期人潮湧入公共場所，動保單位提醒民眾，如發現疑似虐待動物情形，可即時通報相關單位，共同守護動物生命安全。