愛心共享衣櫃遭檢舉占用騎樓…她號召網友聲援 警方限期清除

「我的愛心共享衣架，竟然被檢舉…」有女子在台南市中西區民權路三段騎樓設共享衣櫃，遭人檢舉後警方貼單要求移除，在社群上發文請求網友聲援。警方指出，昨據報到場查處，發現確有物品堆積置放於騎樓，惟現場未見行為人，於是張貼通知書限期行為人清除。

台南市警二分局長樂派出所所長江昀龍說，昨上午10時許接獲民眾報案，在民權路三段有衣架等物品擺放騎樓上占用道路，立即派員警至現場查處，發現確有物品堆積置放於騎樓，惟現場未見行為人，於是張貼通知書限期行為人清除。若期限屆至還未移除，將依道路交通管理處罰條例第82條第2項規定，視同廢棄物通報環保局清除。

警方提醒，良好的公共空間需要全民共同維護，民眾切勿以物品等足以妨礙交通之物違規占用，避免影響行人通行，而觸法受罰。

然而，當事人在社群上發文請求網友聲援，在網路上瘋傳。她表示，騎樓做生意的都沒這樣了，現在警方卻貼單，要視同廢棄物，誰檢舉的？騎樓還是能走動啊。為什麼這種事情會有人檢舉，可以麻煩大家聲援一下嗎？

她不服氣說，沒有完全占用騎樓空間，只是想幫助人而已，完全都沒有盈利行為，我們只是想幫助在這社會上真正需要的人罷了。