影／新莊機車追撞前車再逆向撞汽車 2人受傷送醫

今天是春節前最後上班日，新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。

監視器拍下車禍過程，上午8時許正值交通尖峰時段，路上車很多，30歲姚姓男子騎乘機車沿重新堤外道路往三重方向返家途中，看起來速度頗快，原本筆直路段到了1處彎道之前，他的車頭突然撇了一下就撞上前方由43歲江姓女子騎乘上班途中的機車。

2輛機車倒地均往逆向車道滑行，姚男的機車又撞上53歲殷姓男子駕駛的轎車。救護車獲報趕抵，姚男輕微腦震盪、肢體擦挫傷，江女肢體擦挫傷，分別送往輔大醫院及台北醫院，殷男沒受傷，後續由警方調查事故肇責。