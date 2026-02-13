聽新聞
0:00 / 0:00
影／新莊機車追撞前車再逆向撞汽車 2人受傷送醫
今天是春節前最後上班日，新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。
監視器拍下車禍過程，上午8時許正值交通尖峰時段，路上車很多，30歲姚姓男子騎乘機車沿重新堤外道路往三重方向返家途中，看起來速度頗快，原本筆直路段到了1處彎道之前，他的車頭突然撇了一下就撞上前方由43歲江姓女子騎乘上班途中的機車。
2輛機車倒地均往逆向車道滑行，姚男的機車又撞上53歲殷姓男子駕駛的轎車。救護車獲報趕抵，姚男輕微腦震盪、肢體擦挫傷，江女肢體擦挫傷，分別送往輔大醫院及台北醫院，殷男沒受傷，後續由警方調查事故肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。