快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊機車追撞前車再逆向撞汽車 2人受傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今天是春節前最後上班日，新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。

監視器拍下車禍過程，上午8時許正值交通尖峰時段，路上車很多，30歲姚姓男子騎乘機車沿重新堤外道路往三重方向返家途中，看起來速度頗快，原本筆直路段到了1處彎道之前，他的車頭突然撇了一下就撞上前方由43歲江姓女子騎乘上班途中的機車。

2輛機車倒地均往逆向車道滑行，姚男的機車又撞上53歲殷姓男子駕駛的轎車。救護車獲報趕抵，姚男輕微腦震盪、肢體擦挫傷，江女肢體擦挫傷，分別送往輔大醫院及台北醫院，殷男沒受傷，後續由警方調查事故肇責。

新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車。轎車前保桿被撞破，左前輪也撞破。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車。轎車前保桿被撞破，左前輪也撞破。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道衝撞汽車，肇事騎士自己摔到腦震盪，也害無辜受波及的另1名騎士得帶傷過年。記者林昭彰／翻攝

新北 車禍 交通事故

延伸閱讀

台中驚悚車禍...女騎士追撞倒地 再遭後車輾頭爆血命危搶救中

年前憾事！三重28歲機車女騎士深夜趕上班追撞前車 傷重不治

同路段昨24歲憲兵失控自撞亡 今保時捷男疑打瞌睡撞翻計程車

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

相關新聞

員工被罵賠錢貨！議員曝女僕咖啡廳欠薪564萬 業者稱：不清楚指控什麼

台北市議員張志豪今揭露，「KIRABASE」綺麗堂女僕咖啡廳的一名洪姓雇主，旗下四間公司爆出積欠36名勞工、564萬多元...

滿地車殼碎片！休旅車疑暴衝撞路邊7汽機車 網友：駕訓班教打保齡球？

施姓男子今天凌晨駕車行經桃園區國聖一街時，白色CRV疑似暴衝，失控撞上國鼎一街路邊整排7輛汽機車，多輛機車噴飛躺在人行道...

影／新莊機車追撞前車再逆向撞汽車 2人受傷送醫

今天是春節前最後上班日，新北市新莊區重新堤外道上午發生3輛車連環事故，1輛機車未注意路況追撞前方機車，摔倒後滑向對向車道...

台3線「翹孤輪」炫技耍帥 2飆仔掛假車牌「馬路當賽道」遭逮

苗栗縣台3線路段常有改裝車輛集結，甚至掛假牌從事危險駕駛行為，轄區警方去年間接獲報案，有2名年輕男騎士在道路上表演「翹孤...

國1南向台中系統5車連環撞 回堵8公里

高速公路局表示，今天下午1時4分，在國道1號南向165K台中系統路段，發生4輛自小客車和1輛小貨車追撞事故，占用內2線車...

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

新北市台64線快速道路今年1月底發生震驚社會的死亡車禍。25歲温姓男子搭乘林姓男子駕駛的多元計程車時，疑似因踹椅背被丟包於高架道路，隨後倒臥內側車道遭4輛汽車連環輾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。