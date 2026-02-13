台3線「翹孤輪」炫技耍帥 2飆仔掛假車牌「馬路當賽道」遭逮

苗栗縣台3線路段常有改裝車輛集結，甚至掛假牌從事危險駕駛行為，轄區警方去年間接獲報案，有2名年輕男騎士在道路上表演「翹孤輪」，還懸掛偽造車牌規避查緝，經調閱大量路口監視器終於掌握犯嫌身分及行蹤，近日跨轄至新竹逮人，全案訊後依偽造及行使特種文書罪及公共危險罪送辦。

縣警局交通隊指出，去年8至12月間陸續接獲報案，有飆仔在台3線競速還炫技「翹孤輪」，嚴重危害用路人及公共安全，但因行為人車輛懸掛偽造車牌，一時難以掌握確實身分，經調閱大量路口監視器並結合網路情蒐，精確掌握犯嫌行蹤後，向苗栗地方法院及檢察署聲請搜索票與拘票，並與頭份分局聯合出擊，偵破這起偽造車牌並「翹孤輪」危險駕車行為。

專案小組人員於日前持搜索票跨轄至新竹縣將2名嫌疑人拘提到案，展現執法決心，全案訊後依刑法偽造及行使特種文書罪及妨害公眾往來安全罪（公共危險）移送苗栗地檢署繼續偵辦。

縣警局長李忠萍表示，近來少數不法分子企圖利用偽造、變造車牌規避交通違規及刑事責任，此舉已嚴重衝擊社會治安與交通執法，警方將持續透過「科技執法」與「大數據情蒐」，全面針對偽造號牌加強取締，絕不容許任何僥倖心理。

另外，也特別提醒年輕騎士「馬路並非賽道」，在道路上進行翹孤輪等危險特技，不僅危害自身及他人生命，更觸犯刑法公共危險罪，最高可處5年以下有期徒刑，亦將持續強化台3 線等重點路段巡邏，嚴查嚴辦，守護民眾用路安全。