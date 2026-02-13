快訊

獨／國中生遭割頸亡…法界籲修少事法 楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

滿地車殼碎片！休旅車疑暴衝撞路邊7汽機車 網友：駕訓班教打保齡球？

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

施姓男子今天凌晨駕車行經桃園區國聖一街時，白色CRV疑似暴衝，失控撞上國鼎一街路邊整排7輛汽機車，多輛機車噴飛躺在人行道上，挨撞的汽車則停在馬路中，可見撞擊力道之大，幸無人傷，但嚇壞不少居民，趕緊到場檢視愛車狀況，肇事責任待調查。

桃園分局交通中隊小隊長何依剛說明，這起事故發生在2月13日凌晨2時50分，施男駕CRV沿著桃園區國聖一街往國鼎一街方向直行，途中，車輛疑似機械故障，導致施男無法有效操控方向與車速，整輛車如子彈般直接偏離車道，朝路旁整排停放的汽機車衝撞，車子才能停下。

警方據報趕往，對施男進行酒精濃度檢測，確認酒測值為零，排除酒駕肇事的可能，也已完成現場測繪與採證，並調閱周邊監視器畫面，進一步釐清施男所稱的「車輛故障」具體原因及後續賠償責任。

面對愛車被撞得不成車形，現場零件、車殼散落滿地，許多車主遠遠驚見，一路直呼「慘了、慘了」，有民眾將6輛機車1輛汽車挨撞的慘況以「桃園駕訓班會教人打保齡球？」為題PO網，除了替受害車主抱不平外，慶幸自己的車停在對向。

施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供
施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供
不過施男的休旅車看來似乎沒事。圖／桃園分局提供
不過施男的休旅車看來似乎沒事。圖／桃園分局提供
施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供
施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供
施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供
施姓男子今天凌晨2時餘駕車行經桃園區國聖一街與國鼎一街口，疑車子機械故障失控衝撞路邊停放整排7輛汽機車，現場滿目瘡痍，車殼零件散落一地，施男酒測值為0，後續賠償責任不輕。圖／桃園分局提供

桃園 車禍 人行道

延伸閱讀

影／彰化74甲線輪胎滾2公里背後真相 雙B競速釀禍全揭露

前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

宜蘭砂石車失控逆向撞上休旅車 4人受傷送醫

影／聯結車失控衝入對向車道 休旅車一家4口傷先救出2童送醫

相關新聞

北市士林區工安意外 師傅「切鐵桶」突爆炸當場沒有呼吸心跳

台北市33歲蔡姓男子今天早上在鐵工廠切割鐵桶時，疑因鐵桶內還殘留化學物質，切割時發生反應突然發生爆炸，蔡男被彈開重摔倒地...

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

新北市台64線快速道路今年1月底發生震驚社會的死亡車禍。25歲温姓男子搭乘林姓男子駕駛的多元計程車時，疑似因踹椅背被丟包...

夜店自爆「女客人上空事件」籲勿上傳影片 網質疑炒流量

桃園一家夜店今天凌晨在Threads發布「緊急通知」，指店裡發生女客人上空事件，呼籲現場錄影的其他客人切勿上傳影片，避免...

台3線「翹孤輪」炫技耍帥 2飆仔掛假車牌「馬路當賽道」遭逮

苗栗縣台3線路段常有改裝車輛集結，甚至掛假牌從事危險駕駛行為，轄區警方去年間接獲報案，有2名年輕男騎士在道路上表演「翹孤...

滿地車殼碎片！休旅車疑暴衝撞路邊7汽機車 網友：駕訓班教打保齡球？

施姓男子今天凌晨駕車行經桃園區國聖一街時，白色CRV疑似暴衝，失控撞上國鼎一街路邊整排7輛汽機車，多輛機車噴飛躺在人行道...

國1南向台中系統5車連環撞 回堵8公里

高速公路局表示，今天下午1時4分，在國道1號南向165K台中系統路段，發生4輛自小客車和1輛小貨車追撞事故，占用內2線車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。