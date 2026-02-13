滿地車殼碎片！休旅車疑暴衝撞路邊7汽機車 網友：駕訓班教打保齡球？

施姓男子今天凌晨駕車行經桃園區國聖一街時，白色CRV疑似暴衝，失控撞上國鼎一街路邊整排7輛汽機車，多輛機車噴飛躺在人行道上，挨撞的汽車則停在馬路中，可見撞擊力道之大，幸無人傷，但嚇壞不少居民，趕緊到場檢視愛車狀況，肇事責任待調查。

桃園分局交通中隊小隊長何依剛說明，這起事故發生在2月13日凌晨2時50分，施男駕CRV沿著桃園區國聖一街往國鼎一街方向直行，途中，車輛疑似機械故障，導致施男無法有效操控方向與車速，整輛車如子彈般直接偏離車道，朝路旁整排停放的汽機車衝撞，車子才能停下。

警方據報趕往，對施男進行酒精濃度檢測，確認酒測值為零，排除酒駕肇事的可能，也已完成現場測繪與採證，並調閱周邊監視器畫面，進一步釐清施男所稱的「車輛故障」具體原因及後續賠償責任。

面對愛車被撞得不成車形，現場零件、車殼散落滿地，許多車主遠遠驚見，一路直呼「慘了、慘了」，有民眾將6輛機車1輛汽車挨撞的慘況以「桃園駕訓班會教人打保齡球？」為題PO網，除了替受害車主抱不平外，慶幸自己的車停在對向。