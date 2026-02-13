警政署長肯定打擊犯罪 赴刑事局頒破案金及紅包

快訊

中央社／ 台北13日電

春節將近，警政署長<a href='/search/tagging/2/張榮興' rel='張榮興' data-rel='/2/206316' class='tag'><strong>張榮興</strong></a>（前右2）13日前往<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>頒發破案慰勉金和新春紅包，慰勞員警辛勞，也期許新春持續展現「龍馬精神」。圖／中央社（刑事局提供）
警政署長張榮興為肯定員警打擊犯罪並激勵士氣，今天赴刑事局頒發破案慰勉金和新春紅包，他說，近來詐欺案趨勢明顯下滑，要感謝大家的努力，期許新春持續展現「龍馬精神」。

警政署刑事警察局發布新聞稿表示，隨著馬年春節腳步臨近，社會治安維護工作進入關鍵期，為激勵基層士氣並肯定大家在打擊犯罪上的卓越表現，張榮興今天赴刑事局頒發破案慰勉金與象徵平安吉祥的新春紅包，期許大家在馬年能持續展現「龍馬精神」，守護社會正義。

張榮興表示，近來詐欺案件有明顯下滑趨勢，感謝所有第一線員警的努力，而這份破案慰勉金正是對刑事人員專業技術與守護公義的高度肯定。

為實質回饋員警的辛勞，張榮興說，行政院已核定修正「警察人員警勤加給表」，全面增列本島各縣市警察局勤務繁重加成，並調高全國刑事加成及六都勤務繁重加成。

他坦言，調薪過程涉及多個部會的橫向聯繫，溝通協調過程困難且繁瑣，但在內政部長劉世芳的全力支持與相關單位不懈努力下，終於趕在春節前正式核定，就是要讓大家在過年期間感受到國家最實質的慰勉與回饋。

張榮興不忘叮嚀，刑事工作充滿挑戰與壓力，員警在策馬奔騰追求績效之餘，務必妥善安排假期，利用春節期間好好休息及放假，更鼓勵大家注重健康及養成運動習慣，才能在守護社會的長跑中持續前行。

刑事局表示，未來一年除了持續聚焦「黑、金、槍、毒、詐」等5大核心任務外，更將針對接下來的年底九合一選舉，投入偵查量能以淨化選前治安，嚴密監控各類影響選舉公平的不法情事，包括嚴查境外勢力介入、打擊網路假訊息及掃蕩選舉賭盤等，要以「策馬揚鞭」之勢，精準打擊新興犯罪。

