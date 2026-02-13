醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

新北市台64線快速道路今年1月底發生震驚社會的死亡車禍。25歲温姓男子搭乘林姓男子駕駛的多元計程車時，疑似因踹椅背被丟包於高架道路，隨後倒臥內側車道遭4輛汽車連環輾壓身亡。新北地檢署今依遺致死罪嫌起訴。

温姓替代役男本月25日凌晨遭林姓司機半路丟包在台64快速道路上，慘遭後方4車輾斃，林姓司機涉遺棄致死，檢方日前開庭將交保金從原本5萬元提高為20萬元。外傳因林男早有出國計畫，但據了解，檢方是依據案情考量才提高交保金至20萬元。

據了解，自國立大學畢業且擁有雙學士學位的25歲温男，目前在鐵路警察局服替代役，預計下個月就將退伍。昨天（25日）凌晨2時許温男至台北市興隆路訪友結束後，搭乘林姓男子駕駛的多元化計程車要返回新北市板橋住處。車輛行經中和區台64快速道路時，温男在後座欲躺平時不慎踢到林姓運將的座椅，雙方因而爆發激烈口角，林男憤而要溫男下車。

温男下車後不明原因躺在車道上，林男見狀報案表示有人躺在車道上隨即離開。此時後方39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男分別駕駛4輛車行經，直接輾過躺在車道上的温男。