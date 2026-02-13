快訊

影／多愛賭！新北警「鐵騎專案」執行14日破207件賭博案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

隨著農曆春節將至，新北市警局為防止不肖人士利用假期經營非法博弈，破壞社會良善風氣，自今年1月底即提前啟動「鐵騎掃賭專案」，針對新北轄內職業賭場、地下簽賭站及非法網站展開全天候強勢掃蕩，展現「治安無假期，犯罪零容忍」的執法決心，守護市民平安過好年。

新北市刑大在今年1月30日凌晨1時許，經過長期嚴密監控及精準情資，持新北地院核發搜索票，鎖定五股區新五路一處民宅發動「閃電戰」，由保大霹靂幹員協助破門己堅，查獲賭場負責人陳姓男子及13名賭客正沉溺天九牌，面對突如其來的大批警力湧入，賭客們措手不及當場就範。

警方現場查扣抽頭金2萬6000元、賭資17萬5300元、天九牌1副、骰子10顆、限注牌1支、點鈔機1台、監視器主機及螢幕等證物。警詢後將陳嫌依賭博罪移送士林地檢署偵辦，其餘13賭客另依社會秩序維護法裁處。

新北市警局指出，「鐵騎掃賭專案」自1月底迄今共執行14日，查獲各類賭博案件達207件，無論是隱身巷弄的職業賭場，還是躲在鍵盤後的非法網站，均無一倖免。市警局強調，警方打擊犯罪的力道只會加強、絕不鬆懈。過年期間親友歡聚應從事正當休閒，任何心存僥倖、意圖利用春節期間開設賭場者，警方定當全力掃蕩，讓犯罪者在城市中無處遁形。

警方同時呼籲市民，若發現住家周邊有異常進出或疑似不法情事，請立即撥打 110 報案。警民聯手，共同守護新北市成為最平安、最健康的宜居城市。

新北市警方自今年1月底迄今，全市總動員執行為期2周「鐵騎專案」，共 查獲207件各類賭博案件，展現「治安無假期，犯罪零容忍」執法決心。記者王長鼎／翻攝
新北市警方自今年1月底迄今，全市總動員執行為期2周「鐵騎專案」，共 查獲207件各類賭博案件，展現「治安無假期，犯罪零容忍」執法決心。記者王長鼎／翻攝

