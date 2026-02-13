夜店自爆「女客人上空事件」籲勿上傳影片 網質疑炒流量

桃園一家夜店今天凌晨在Threads發布「緊急通知」，指店裡發生女客人上空事件，呼籲現場錄影的其他客人切勿上傳影片，避免造成該名女子心理傷害。此文一出，反而網友湧入「求影片」，也有網友質疑是宣傳手法。

桃園某夜店發文，「因今日營業期間有發生女客人上空事件，麻煩有錄影的客人，請勿將其影片上傳自各大平台，再麻煩各位配合，謝謝」。後續發文指該名女性客人酒醉，「本店得知狀況，有通知請安管制止，也請女孩把自己脫去的衣服穿上，避免有現場影片流出，造成該名顧客酒醒後悔，心理傷害，再麻煩各位配合，謝謝」。

其他網友表示，「本來沒人知道的，你一講大家都知道了」、「原本知道的：23人，現在知道的：2300萬人」、「我在香港的都知道了，謝謝你的貼文」、「害我都好奇了」、「不講可能還沒報那麼大，現在一講整個圈子都知道了」、「連我不去夜店的也知道了」。

也有網友質疑，「又想炒流量，現在已經沒人要去夜店了好嗎」、「不會是什麼打廣告的文案吧」、「炒流量的手法？」、「公關大災難」、「這是夜店為了吸引流量的文吧，不然哪間店會蠢到發這個文讓事態擴大，如果真的因為這個發文被流出，一定會被正義的網友一直檢舉，然後是消防檢查、衛生檢查接踵而至。機會成本太大，我猜根本沒有這件事情，所以也不會有外流，你各位就別卡了」。