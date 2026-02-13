影／即將過年...花蓮金針山深夜惡火吞老宅 屋主傷心痛哭什麼都沒了

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮赤科山一棟木造鐵皮民宅昨晚突然起火，因位處偏遠山區，消防車花了一些時間才趕上山，附近民眾載水用農藥噴槍幫忙灌救，但木造老房火勢延燒相當快速，幸好屋內沒人，未造成傷亡，何姓屋主接到通知趕往查看，發現老屋已被燒得精光，傷心痛哭大喊「什麼都沒了」。

赤科山是知名的金針山，因目前並非花季，住在山上的人較少。昨晚一名住在離起火點約1公里的居民看到火光，機警前往查看，發現何家老屋起火，趕緊通報並協助滅火。

左鄰右舍獲知有火警，紛紛拿著農藥噴槍加入搶救行列，但因木造鐵皮火勢延燒相當快，老屋很快就陷入火海全面燃燒，消防局出動多輛水箱車趕赴滅火，到深夜才控制火勢，幸好沒有人員傷亡。

當地居民表示，起火的民房位於赤科山景點小瑞士下方，是超過60年的木造鐵皮老屋，由何姓屋主所有，但何目前並不住在山上。附近民眾在起火後，調閱監視器畫面，懷疑昨天下午約4時房子就有冒煙情況，詳細起火原因正由消防人員調查。

花蓮玉里鎮赤科山一棟屋齡超過60年的木造鐵皮屋，昨晚突然起火，全面燃燒。圖／民眾提供
老屋 赤科山

