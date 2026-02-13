快訊

境外茶混充國產高山茶牟利 嘉檢起訴3人不法獲利2萬餘元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵結一起境外及國內低海拔茶葉混充高山茶販售案，查出有業者以印尼及南投低海拔茶，摻入梨山、樟樹湖等茶葉後，標榜「台灣」、「阿里山」、「樟樹湖高冷茶」等字樣對外販售，誤導消費者。檢方認定被告蔡姓女子及羅姓姊妹共3人，涉犯販賣摻偽食品及加重詐欺等罪，上午依法提起公訴。

嘉檢指出，接獲情資指稱有境外及國內低海拔茶葉混充本土高山茶販售情形後，隨即由檢察官蕭仕庸指揮法務部調查局嘉義縣調查站成立專案小組，並會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心及嘉義縣衛生局等單位，2025年7月17日執行搜索，當場查扣混充茶葉141包、18罐。

檢方查出，被告蔡姓女子及羅姓姊妹共3人，2024年11月起，以每台斤280元至600元不等價格，購入印尼金萱茶及南投低海拔茶葉，再混摻台灣梨山、樟樹湖茶葉，分裝成每150公克1包，外袋印製「台灣」、「青花瓷」、「阿里山」、「台灣阿里山茶區」、「樟樹湖高冷茶」、「福壽梨山」等字樣，營造高山茶產地形象。

3人隨後以每台斤700元至800元價格，在嘉義縣中埔鄉開設茶行，並透過臉書、Instagram及蝦皮賣場對外販售，致消費者誤信為高山茶而購買，統計不法獲利2萬3792元。檢方依違反食品安全衛生管理法之販賣摻偽食品罪、刑法販賣虛偽標記商品罪及加重詐欺取財罪嫌，將3人提起公訴。檢察長蔡宗熙強調，將持續結合檢調與行政機關力量，嚴查境外茶混充台灣茶案件，維護國內茶產業聲譽與消費者食安權益。

嘉義地檢署偵結一起境外及國內低海拔茶葉混充高山茶販售案，查出有業者以印尼及南投低海拔茶，摻入梨山、樟樹湖等茶葉後，標榜「台灣」、「阿里山」、「樟樹湖高冷茶」等字樣對外販售，誤導消費者。檢方認定被告蔡姓女子及羅姓姊妹共3人涉犯販賣摻偽食品及加重詐欺等罪，上午依法提起公訴。圖／嘉檢提供
茶葉 嘉義 阿里山 梨山 詐欺

