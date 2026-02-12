春節將至 金管會今日四大防詐提醒

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

今年農曆春節假期長達9天，民眾返鄉團聚、採買年貨及資金往來活動增加，對此金管會提醒民眾，詐騙集團可能利用春節期間民眾警覺心降低之際進行詐騙，其中，金管會特別提醒要防範假投資、匯款轉帳、個人金融資料保管、以及對可疑訊息與連結的警覺。

金管會提醒民眾，春節期間可注意以下防詐重點：

一、投資前小心查證，慎防假投資詐騙：金管會再次強調，任何投資均不可能保證獲利。詐騙集團常透過社群網站、通訊軟體或群組，以「過年賺外快」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾投入資金。民眾進行投資或交易前，應慎選合法金融機構及金融商品，勿輕信來歷不明之投資訊息，並應查證資訊來源及相關連結之正確性。民眾可至金管會網站查詢合法金融機構名單、聯絡電話及官方網址，必要時亦可撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢確認。

二、匯款與轉帳前謹慎確認：年節期間親友間金錢往來頻繁，詐騙集團常假借各種理由誘使民眾匯款或轉帳。金管會提醒，民眾於辦理匯款或轉帳前，應再次確認是否確實認識受款人，並仔細核對帳戶名稱與帳號正確性，切勿因一時匆忙而誤信不明請求。

三、妥善保管個人金融資料：存摺、金融卡、網路銀行帳號及密碼等重要金融資料，要注意妥善保管，絕對不可隨意交付他人，以防帳戶遭不法人士利用作為詐騙或其他犯罪工具。

四、提高對可疑訊息與連結之警覺：春節期間，民眾如接獲來路不明的簡訊、社群訊息或不明連結，應提高警覺，避免隨意點擊或依指示操作。切記要多方查證真實性，並可多利用相關查證平台。

春節將至，金管會四大防詐提醒。 圖／本報資料照片
詐騙集團 春節 金融機構

