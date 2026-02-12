毒駕激增新北拖吊場塞爆 警啟動分流擬擴充用地容量

快訊

中央社／ 新北12日電

新北取締毒駕衍生查扣車輛塞爆拖吊場，民代要求除嚴懲毒駕、斷絕毒源，也要解決扣押車輛長期滯留問題；市警局交通大隊今天表示，啟動分流調度，並研擬擴增拖吊場容納量。

新北市警察局長方仰寧今天下午邀台灣酒駕防制社會關懷協會與藝人李多慧等，宣導防制與拒絕酒駕、毒駕。他表示，依托咪酯等新興毒品氾濫，前年7月及9月，三重警分局警員與土城警分局前派出所長劉宗鑫，先後遭毒駕衝撞殉職，凸顯毒駕對員警與公共安全的高度風險。

方仰寧說，統計自今年1月20日啟動「酒（毒）駕大執法」專案以來，至2月8日已取締542件毒酒駕違規，平均一天近30件，比較114年同期增加348件，暴增179%。

刑事警察大隊第三偵查隊長張謝佛告訴中央社記者，警方導入毒品唾液快篩試劑後，毒駕案件取締能量大幅提升，並依法移置保管車輛，目前9處公有拖吊場已有7處滿載。

民進黨新北市議員黃淑君今天透過新聞稿表示，新北市查扣毒駕汽、機車輛，導致塞爆派出所警用停車格或保管場，警局一時無法紓解此困境，造成基層困擾。

黃淑君說，警方向國產署協調的土地，也需要整地後才能啟用，短期內緩不濟急，警局應從制度面解決扣押車輛長期滯留問題；她表示，毒駕車應立法設置保管期限，並縮短保管期限，並透過拍賣程序，避免毒駕保管車輛堆積如山成燙手山芋。

交通學者陳學台10日於道安會報時，也提醒此問題的嚴重性。對此，新北市警察局交通警察大隊長李仁寧今天下午接受中央社記者電訪表示，已全面盤點各公有拖吊場使用狀況，並啟動分流調度機制，協調各分局擇適當地點保管，以減輕壓力；也請警分局加速發還車輛及拍賣作業，提高周轉效率避免長期佔用。

李仁寧說，已向財政部國有財產署爭取撥用樹林公有拖吊場擴大案周邊國有土地，如獲得核撥，預計可再擴增收容量約9500平方公尺，作為毒駕等違規車輛管理場域。

毒駕 警察

