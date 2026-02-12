快訊

春節重點期間，海巡24小時服務不打烊，對於查緝走私及偷渡等各項任務亦絕不鬆懈。圖：北部分署提供

海巡署北部分署為維護春節重點期間社會安定與國境安全，今(12)日特由副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳，分赴基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮等3處漁港主持誓師大會，接續同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹等5縣市執行「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務，展現海巡捍衛海疆無假期之決心。

123465 8
今日由副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳主持誓師大會。圖：北部分署提供

農曆春節將屆，民生物資需求大增，又犯罪手法日新月異，為有效防制走私、偷渡等不法情事及非洲豬瘟疫病入侵，北部分署於今日14時舉行誓師大會，統合所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊、海巡署偵搜犬區隊外，另結合財政部關務署基隆關、憲兵指揮部基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊蘇澳中隊及基隆市警察局等友軍單位，合計動員8艇、55車、3犬、1架無人機及235人，共同執行「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案任務。

據悉，此次任務首次投入「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達生命探測器」，並運用無人機、機動式熱影像系統及機動雷達車等科技裝備，針對進出港船舶加強安檢，同時深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點全面巡查，以具體行動展現海巡強力打擊不法之決心。

北部分署表示，春節重點期間，海巡24小時服務不打烊，對於查緝走私及偷渡等各項任務亦絕不鬆懈，全力守護國境安全與國人權益。北部分署呼籲民眾於海上、港口岸際發現違常情事或於海域遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將第一時間馳赴現場應處。

本文章來自《桃園電子報》。原文：海巡署北部分署春節啟動威力掃蕩 首次投入「2利器」強化國境安全

