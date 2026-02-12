啦啦隊女神李多慧現身反毒酒駕 新北警大執法20天取締542件
為宣示對毒酒駕零容忍，新北警今天舉行毒酒駕OUT、安全相挺GO宣導活動，特別邀請啦啦隊女神李多慧擔任交通安全宣導女神，號召全民拒絕毒酒駕。局長方仰寧指出，新北警1月20日至今已強力取締542件毒酒駕，事故件數較去年同期大幅下降23%。
新北警指出，警方自今1月20日起實施「酒（毒）駕大執法」，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段加強攔查，截至2月8日至共計取締酒（毒）後駕車計542件，較去年同期增加348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件（+153%）。另涉及公共危險罪92件，較去年同期增加13件（+16%）。
在強力執法嚇阻下，酒（毒）駕交通事故自1月20日起至2月8日止共17件，較去年同期下降5件，大幅下降23%。本次活動除找來高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹拍攝影片反毒酒駕外，更請來啦啦隊女神李多慧擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。
