快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

啦啦隊女神李多慧現身反毒酒駕 新北警大執法20天取締542件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為宣示對毒酒駕零容忍，新北警今天舉行毒酒駕OUT、安全相挺GO宣導活動，特別邀請啦啦隊女神李多慧擔任交通安全宣導女神，號召全民拒絕毒酒駕。局長方仰寧指出，新北警1月20日至今已強力取締542件毒酒駕，事故件數較去年同期大幅下降23%。

新北警指出，警方自今1月20日起實施「酒（毒）駕大執法」，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段加強攔查，截至2月8日至共計取締酒（毒）後駕車計542件，較去年同期增加348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件（+153%）。另涉及公共危險罪92件，較去年同期增加13件（+16%）。

在強力執法嚇阻下，酒（毒）駕交通事故自1月20日起至2月8日止共17件，較去年同期下降5件，大幅下降23%。本次活動除找來高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹拍攝影片反毒酒駕外，更請來啦啦隊女神李多慧擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。

啦啦隊女神李多慧在看板上簽名反毒酒駕。記者黃子騰／攝影
啦啦隊女神李多慧在看板上簽名反毒酒駕。記者黃子騰／攝影
新北市警局長方仰寧與各分局長、李多慧一同宣示反毒酒駕。記者黃子騰／攝影
新北市警局長方仰寧與各分局長、李多慧一同宣示反毒酒駕。記者黃子騰／攝影
啦啦隊女神李多慧與新北市警局長方仰寧、交通大隊長李仁寧一同宣示反毒酒駕。記者黃子騰／攝影
啦啦隊女神李多慧與新北市警局長方仰寧、交通大隊長李仁寧一同宣示反毒酒駕。記者黃子騰／攝影

酒駕 新北 女神

延伸閱讀

不當對待零容忍 新北宣布幼兒園監視影像保存延長至30天

李四川請辭戰新北…趙少康力挺 喊話台中應「好好參考早點整合」

迎戰李四川 蘇巧慧：將提產業政策吸引企業投資新北

市值破億「88.88公斤毒品」化成灰燼　新北20警荷槍實彈銷燬

相關新聞

台中驚悚車禍...女騎士追撞倒地 再遭後車輾頭爆血命危搶救中

台中市東區今下午發生一起驚悚車禍，王姓女子騎機車追撞前方騎士後，王連人帶車倒地，隨後再遭後方1輛擋車輾過頭部，釀王頭部重...

中和國中地下室傳火警 動員20輛消防車撲滅火勢

新北市中和區中和國中地下室今天下午傳出火警，新北市消防局動員20輛消防車到場搶救撲滅火勢，確實起火原因有待進一步調查。

啦啦隊女神李多慧現身反毒酒駕 新北警大執法20天取締542件

為宣示對毒酒駕零容忍，新北警今天舉行毒酒駕OUT、安全相挺GO宣導活動，特別邀請啦啦隊女神李多慧擔任交通安全宣導女神，號...

去年逾2.5萬名老人受暴！六成為晚輩以下犯上 春節前後進入高峰期

春節團圓，但家人密集相處，反而有機會釀成暴力，衛福部保護司指出，長假前後為家庭暴力盛行時期，老人遭家暴案件尤其容易在春節...

花蓮老婦騎機車外側左轉 與後方小客車碰撞倒地送醫不治

花蓮一名71歲張姓婦人，今天清晨騎機車行經吉安鄉知卡宣大道，疑似從外側車道直接左轉，與後方同向小客車發生碰撞，張婦倒地頭...

影／台中民間救護車要載病患...紅燈未減速 攔腰遭撞險翻覆

台中市西區台中女中校門前今晨發生車禍，1輛民間救護車鳴笛、開警示燈通過路口時，因紅燈未減速直接通過，與另一輛綠燈起步的小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。