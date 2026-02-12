快訊

去年逾2.5萬名老人受暴！六成為晚輩以下犯上 春節前後進入高峰期

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

春節團圓，但家人密集相處，反而有機會釀成暴力，衛福部保護司指出，長假前後為家庭暴力盛行時期，老人遭家暴案件尤其容易在春節發生，長輩多不希望家醜外揚觀念，案件難被外界發現，需靠鄰里關懷、通報113專線。統計顯示，去年老人保護通報案件創新高，多數是子女、孫子女對父母、祖父母，以下犯上案件占比近6成。

去年國內老人保護通報案件數達2萬6684件，較2024年2萬4396件增加逾2千件，增幅約1成，衛福部保護司司長郭彩榕說，老人保護通報案件數略有增加，背後原因除老年人口增加外，也因為近年各界透過教育宣導，逐漸破除長輩遭施暴時，選擇隱忍的「家醜不外揚」觀念，民眾對暴力意識提升，連帶讓通報件數增加。

2025年發生的2萬多件老人保護通報案件，最大宗樣態為子女、孫子女，對父母、祖父母施暴，占57%，其次則是高齡夫妻或伴侶間暴力案件，占26%。

郭彩榕說，隱忍只會讓暴力更加嚴重，盼受暴長者、鄰里、周邊知悉情況親友，能將案件通報113，讓資源介入協助，除幫助受暴者，也是幫助行為人，動手施暴的子女，未必是真的想打長輩，而是生活壓力無法排解，或長期照顧導致衝突出現，讓社政資源有機會介入，才能幫助高壓家庭減壓，避免憾事發生，盼年假期間，社區鄰里多一些關懷之心，與對暴力事件的敏感度。

發現鄰居爭吵，不論是長者、兒少受虐情況，旁人都應多關心，保持「雞婆心」。郭彩榕說，除撥打113家暴專線通報外，如情況緊急，則應撥打110報警，由轄區員警及時馳援、制止暴力，此外，長者恐因失智、失能難以求助，若發現長輩身上不明傷口、神色有異時，應懷疑受報，也可撥打113專線諮詢，由專業人員評估狀況，媒合資源。

衛福部指出，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾也可透過簡訊及網路對談獲得服務。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

春節為民眾團員時節，但家人過於密集相處，反而會釀成暴力，衛福部保護司指出，每年長假前後，為家庭暴力盛行時期，老人遭家暴案件尤其容易在春節發生。家暴示意圖。本報資料照片
春節為民眾團員時節，但家人過於密集相處,反而會釀成暴力,衛福部保護司指出,每年長假前後,為家庭暴力盛行時期,老人遭家暴案件尤其容易在春節發生。家暴示意圖。本報資料照片

