花蓮老婦騎機車外側左轉 與後方小客車碰撞倒地送醫不治
花蓮一名71歲張姓婦人，今天清晨騎機車行經吉安鄉知卡宣大道，疑似從外側車道直接左轉，與後方同向小客車發生碰撞，張婦倒地頭部重創，失去呼吸心跳，送醫不治。
據了解，張姓婦人今天上午5時54分，騎輕型機車沿知卡宣大道由東往向方向行駛，經過永興四街口，要從外側車道轉入永興四街，與後方內側車道一輛由73歲吳姓男子駕駛的直行白色汽車發生碰撞。
事故發生後，張婦連人帶車倒地，頭部重創大量出血。花蓮縣消防局獲報派員前往搶救，到場時發現張婦已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救，因傷勢嚴重，在上午8時許宣告死亡。
警方已調閱路口監視器，釐清事發原因；初步調查，雙方駕駛都有合格駕照，小客車吳姓駕駛酒測值為0，張姓婦人已經抽血檢測。
吉安警分局呼籲，用路人行經路口時請減速慢行，機車騎士在路口轉彎時，應注意後方來者，提前打方向燈再逐漸切入內車道，在兩段式左轉路口也務必遵守交通規則，小客車駕駛也要注意車前狀況，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。