影／台中民間救護車要載病患...紅燈未減速 攔腰遭撞險翻覆
台中市西區台中女中校門前今晨發生車禍，1輛民間救護車鳴笛、開警示燈通過路口時，因紅燈未減速直接通過，與另一輛綠燈起步的小客貨車擦撞險些翻覆，所幸雙方駕駛都沒有受傷、酒測值均為0，詳細肇事原因警方釐清中。
台中第一分局今清晨5點多獲報，西區民生路、自由路口有車禍，經查蔡姓男子（25歲）駕駛民間救護車從沿民生路經過自由路口時，當時號誌顯示為紅燈，蔡有鳴笛、開警示燈，但通過紅燈卻沒有減速。
當時開小客貨車的許姓男子見綠燈起步，隨即遭救護車攔腰撞上，救護車也險些翻覆，許男的客貨車車頭嚴重毀損，所幸2名駕駛都沒有受傷，酒測值也均為0。
據了解，駕駛民間救護車的蔡男表示當時要去載病患，車上並無其他載客；警方表示，已赴現場將蒐證、調閱監視器等，後續肇事責任等交由鑑定單位釐清。
