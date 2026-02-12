國道10號里港段3車連環撞！曳引車司機重傷送醫不治

桃園市桃園區昨(11)日晚間19時10分許爆發警匪追逐，桃園警分局員警在三民路三段發現一台車牌已註銷的失竊自小客車，示意停車受檢，對方卻拒檢高速逃逸，一路闖紅燈、逆向，並擦撞對向公車及2台機車，最後困在車陣中棄車逃逸，跑了約200公尺後遭員警壓制逮捕。警方進一步調查發現該名駕駛是111年已通報失聯的越南籍移工馮姓男子，全案依公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。至於被撞的機車騎士、乘客共3人，送醫後均沒有大礙。

2026-02-12 12:27