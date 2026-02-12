聽新聞
國道10號里港段3車連環撞！曳引車司機重傷送醫不治
國道10號東向25公里里港路段出口匝道，今天上午10時許發生車禍，兩輛貨曳引車相撞後，再撞上前方的大貨車，其中一名貨曳引車司機傷重送醫，急救後不治死亡，肇事原因仍待警方釐清。
第五公路警察大隊指出，今天上午10時10分國道10號里港路段出口匝道，39歲黃姓駕駛的貨曳引車駛出口匝道時，疑似因未注意車前動態，追撞前方正在停等，51歲賴姓駕駛的貨曳引車，再推撞前方42歲余姓駕駛的大貨車，黃姓駕駛傷重緊送醫，急救無效死亡。
事故現場交通堵塞，直至11時47分排除，肇事原因仍尚待警方釐清。警方呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心釀禍。
