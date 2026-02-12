快訊

國道10號里港段3車連環撞！曳引車司機重傷送醫不治

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

國道10號東向25公里里港路段出口匝道，今天上午10時許發生車禍，兩輛貨曳引車相撞後，再撞上前方的大貨車，其中一名貨曳引車司機傷重送醫，急救後不治死亡，肇事原因仍待警方釐清。

第五公路警察大隊指出，今天上午10時10分國道10號里港路段出口匝道，39歲黃姓駕駛的貨曳引車駛出口匝道時，疑似因未注意車前動態，追撞前方正在停等，51歲賴姓駕駛的貨曳引車，再推撞前方42歲余姓駕駛的大貨車，黃姓駕駛傷重緊送醫，急救無效死亡。

事故現場交通堵塞，直至11時47分排除，肇事原因仍尚待警方釐清。警方呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心釀禍。

國道10號里港路段出口匝道今天上午10時許發生車禍，3輛車相撞，其中一名貨曳引車司機急救後不治死亡。圖／警方提供
曳引車 死亡 國道

相關新聞

影／台中民間救護車要載病患...紅燈未減速 攔腰遭撞險翻覆

台中市西區台中女中校門前今晨發生車禍，1輛民間救護車鳴笛、開警示燈通過路口時，因紅燈未減速直接通過，與另一輛綠燈起步的小...

國道10號里港段3車連環撞！曳引車司機重傷送醫不治

國道10號東向25公里里港路段出口匝道，今天上午10時許發生車禍，兩輛貨曳引車相撞後，再撞上前方的大貨車，其中一名貨曳引...

影／「人咧？」宜蘭婦倒垃圾栽落3米排水溝 清潔隊神救援畫面曝

宜蘭一名70歲婦人日前站在路旁準備丟玻璃棄物，就在清潔隊回收車抵達時，踩到草皮土坑、重心不穩，倒頭栽落3米深排水溝，隊員...

影／彰化74甲線輪胎滾2公里背後真相 雙B競速釀禍全揭露

彰化市台74甲線東外環道路前天發生1件追撞車禍，肇事賓士車輪胎被撞脫狂滾2公里，在網路引起趣談。但經警方調閱監視器調查，...

桃園失聯移工拒檢逆向狂逃 擦撞公車、機車3人受傷

桃園市桃園區昨(11)日晚間19時10分許爆發警匪追逐，桃園警分局員警在三民路三段發現一台車牌已註銷的失竊自小客車，示意停車受檢，對方卻拒檢高速逃逸，一路闖紅燈、逆向，並擦撞對向公車及2台機車，最後困在車陣中棄車逃逸，跑了約200公尺後遭員警壓制逮捕。警方進一步調查發現該名駕駛是111年已通報失聯的越南籍移工馮姓男子，全案依公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。至於被撞的機車騎士、乘客共3人，送醫後均沒有大礙。

勤益科大雙胞胎兄弟 烏日溪南橋車禍一死一重傷

國立勤益科大大四的一對蘇姓兄弟，昨天共乘一輛機車行經台中市烏日區溪南橋時與右轉的預拌水泥車碰撞，兩人受困車底，雙胞胎中的...

