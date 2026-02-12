影／「人咧？」宜蘭婦倒垃圾栽落3米排水溝 清潔隊神救援畫面曝

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名70歲婦人日前站在路旁準備丟玻璃棄物，就在清潔隊回收車抵達時，踩到草皮土坑、重心不穩，倒頭栽落3米深排水溝，隊員從回收車後照鏡發現婦人不見了，驚呼「啊，人咧？」立即衝下車，與附近店家聯手「布繩套身、長梯輔助」展開神救援，昏暗夜色中留下最美的身影。

市長陳美玲得知後今天表揚4位身穿橘衣工作制服的「橘色超人」，蔡姓婦人也贈花感謝；事發在1月30日傍晚17時45分，天色昏暗，宜蘭市清潔隊回收車行經河濱南路的誠意小館外，婦人正準備丟棄玻璃回收物，回收車才剛停妥，隊員聽到一聲尖叫後發現人不見了，「啊！人咧？」立即下車查看，地上只剩一袋玻璃，婦人墜落1樓深約3公尺的路邊側溝。

隊員回憶當下情況，起初在路面與水溝都看不到人影，婦人被流走一小段，後來聽見在水溝網蓋下方傳出微弱求救聲，循聲找到人後，清潔隊員分工，1人跳入水溝內，1人衝進店家借長梯，回收車前方的垃圾車清潔隊員也來協助。

熱心的店家趕來幫忙，但因水溝過深，隊員與店家員工利用「布繩套身、長梯輔助」的方式，由一名隊員在溝內穩住阿姨，上方眾人合力拉，終於順利將人救出，確認婦人僅受驚嚇、身體無礙，隊員叮嚀她要去看醫生，才結束一場搶救任務。

清潔隊員展現高度警覺性與使命感救人，讓市長陳美玲感動。隊員們說，當下聽到呼救聲，從頭至尾的念頭就是「一定要把人救上來！」看到民眾平安脫困，那種成就感讓人覺得這份工作真的很有價值。

隊員說，經過這次事件，讓他們體會到清潔隊員不只維護市容，更是站在第一線守護著城市安全，很多看不到的風險，其實就在身邊，「我們的機警，真的可以改變結果。」

市長陳美玲感謝清潔隊員平日頂著風雨、忍受髒汙，為市民維護環境整潔已經非常辛苦，在危急時刻奮不顧身跳入深溝救人，展現超越職責的見義勇為，這份熱誠令人感動，感謝隊員在收運工作以外守望市民的安全，展現基層公務人員最美的身影。

宜蘭市清潔隊員日前工作時發揮機警，救起一名栽落排水溝的婦人，市長陳美玲今天表揚感謝「橘色超人」見義勇為。圖／市公所提供
宜蘭市一名婦人日前在路旁準備丟廢棄物，踩到草皮土坑、重心不穩，沒來得急抓住鋁管，就倒頭栽落3米深排水溝，清潔隊員驚呼「人咧？」立即衝下車，與附近店家聯手救人。圖／市公所提供
宜蘭市一名婦人日前在路旁準備丟廢棄物，踩到草皮土坑、重心不穩，沒來得急抓住鋁管，就倒頭栽落3米深排水溝，清潔隊員發現婦人不見了，立即衝下車，與附近店家聯手救人。圖／市公所提供
宜蘭市清潔隊員日前回收垃圾玻璃物時發現婦人栽入水溝，立即衝下車與附近店家聯手展開神救援，「橘色超人」在昏暗夜色中留下最美的身影，今接受表揚。圖／市公所提供
清潔隊員發現婦人不見了，立即衝下車，與附近店家聯手「布繩套身、長梯輔助」展開神救援，昏暗夜色中留下最美的身影。圖／市公所提供
70歲蔡姓婦人今天贈花感謝清潔隊員，幾天前把她從3米深的排水溝救起來。圖／市公所提供
宜蘭市70歲婦人日前在路旁準備丟廢棄物到回收車時，不慎踩到草皮土坑、重心不穩，倒頭栽落3米深排水溝。圖／市公所提供
