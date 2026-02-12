影／彰化74甲線輪胎滾2公里背後真相 雙B競速釀禍全揭露

彰化市台74甲線東外環道路前天發生1件追撞車禍，肇事賓士車輪胎被撞脫狂滾2公里，在網路引起趣談。但經警方調閱監視器調查，真相卻是這輛賓士車當時與另輛BMW競飆，時速疑上百公里，突然失控撞分隔島後再撞休旅車，警方查出BMW駕駛身分 將通知到案，最重可開罰9萬元，並扣銷駕照。

前天下午1時48分許，彰化市74甲線北上往台中方向3點5公里快慢車發生一件追撞車禍，當時警方調查，是豐田休旅車駕駛人因變換車道不當失控，追撞前方賓士轎車後車尾，兩車都受損，車體零件散落，駕駛人都受輕微擦挫傷。賓士車左後輪被撞脫後，一路沿著下坡滾動2公里，止住時還「直挺挺」，在網路引為趣談，但經警方調閱監視器後，卻大翻盤，原來是兩雙B轎車競飆肇禍。

豐田休旅車駕駛在警方調查時，提供事發時的行車紀錄器，發現當時竟然是黑色賓士與白色BMW疑沿路競飆，賓士先撞擊內側護欄，再追撞休旅車釀禍，因撞擊猛烈，車體零件散飛，休旅車女駕駛當時大聲慘呼；彰化警分局並調閱沿路路口監視器，發現當時BMW在前，賓士車在後，兩車競速，時速上百公里。

當時一度以為是單純追撞事故，如今大翻盤，原來是疑似競速行為造成。休旅車女駕駛說，這輛車去年5月才花了90多萬元購買，原本與同事去高鐵台中站，搭高鐵去台北開會，卻因車禍無法成行，希望警方深入調查，還原真相。

彰化警分局大竹派出所副所長彭子瀧表示，經查這輛賓士車當時疑似與他車競速，失控追撞前方自小客車，造成休旅車撞擊快慢車道分隔島，導致慢車道無法通行。警方經調閱監視器，發現雙方疑似在台74甲線與縣道 139 號路口，就已在競速。